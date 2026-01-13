我的頻道

早被染黃 原好萊塢菁英簽證大量用來拍色情片

鮑爾遭查惹議 川普續嗆若非無能即腐敗：混蛋很快滾蛋

編譯周辰陽／即時報導
川普總統（左）和聯準會主席鮑爾（右）2025年7月24日參觀正在進行翻修的華府聯準會大樓。(路透)
川普總統（左）和聯準會主席鮑爾（右）2025年7月24日參觀正在進行翻修的華府聯準會大樓。(路透)

司法部對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，引發愈來愈大反彈聲浪之際，川普總統13日仍公開痛批鮑爾，不是「無能」就是「腐敗」，並直言「那個混蛋很快就會滾蛋」。

CNBC報導，聯準會長期以來享有行政部門之外的獨立性。被問及鮑爾受到調查一事是否會損害外界對聯準會的信心時，川普隨即發出最新一波抨擊，指目前正成為調查核心的聯準會總部翻修案「預算超支數十億美元」，並表示：「所以，他要嘛就是無能，要嘛就是腐敗。我不知道他是哪一種，但他做的工作肯定不怎麼樣。」

川普隨後前往密西根州參觀福特汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表演說時，再度出言羞辱鮑爾，直稱：「那個混蛋很快就會滾蛋了。」

川普發表上述言論之際，跨黨派批評鮑爾遭受調查、並聲援聯準會獨立性的聲音持續升高。摩根大通當天稍早公布第四季財報後，執行長戴蒙受訪時表示：「我們認識的每一個人都相信聯準會的獨立性，任何削弱這一點的做法，可能都不是個好主意。」

戴蒙進一步指出：「在我看來，這樣做恐怕會產生反效果，推升通膨預期，並隨著時間推移拉高利率。」

不過，川普稍後再度接受記者採訪時，對戴蒙的憂慮嗤之以鼻，直言「我認為我正在做的事情很好」，並稱鮑爾是個「差勁的聯準會人」。川普說：「他做得不好，我們應該降低利率。戴蒙可能想要更高的利率，或許那樣他能賺更多錢。」

聯準會 鮑爾 川普

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

