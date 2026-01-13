鮑爾遭查惹議 川普續嗆若非無能即腐敗：混蛋很快滾蛋

川普總統（左）和聯準會主席鮑爾（右）2025年7月24日參觀正在進行翻修的華府聯準會大樓。(路透)

司法部對聯準會 主席鮑爾 展開刑事調查，引發愈來愈大反彈聲浪之際，川普 總統13日仍公開痛批鮑爾，不是「無能」就是「腐敗」，並直言「那個混蛋很快就會滾蛋」。

CNBC報導，聯準會長期以來享有行政部門之外的獨立性。被問及鮑爾受到調查一事是否會損害外界對聯準會的信心時，川普隨即發出最新一波抨擊，指目前正成為調查核心的聯準會總部翻修案「預算超支數十億美元」，並表示：「所以，他要嘛就是無能，要嘛就是腐敗。我不知道他是哪一種，但他做的工作肯定不怎麼樣。」

川普隨後前往密西根州參觀福特汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表演說時，再度出言羞辱鮑爾，直稱：「那個混蛋很快就會滾蛋了。」

川普發表上述言論之際，跨黨派批評鮑爾遭受調查、並聲援聯準會獨立性的聲音持續升高。摩根大通當天稍早公布第四季財報後，執行長戴蒙受訪時表示：「我們認識的每一個人都相信聯準會的獨立性，任何削弱這一點的做法，可能都不是個好主意。」

戴蒙進一步指出：「在我看來，這樣做恐怕會產生反效果，推升通膨預期，並隨著時間推移拉高利率。」

不過，川普稍後再度接受記者採訪時，對戴蒙的憂慮嗤之以鼻，直言「我認為我正在做的事情很好」，並稱鮑爾是個「差勁的聯準會人」。川普說：「他做得不好，我們應該降低利率。戴蒙可能想要更高的利率，或許那樣他能賺更多錢。」