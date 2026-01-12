馬斯克出手？X平台伊朗國旗「復辟」

伊朗爆發反政府的政治動盪，當局斷網，阻止人民即時傳遞訊息。馬斯克的星鏈服務成為救星。(路透)

就在伊朗 人民抗議浪潮活動愈演愈烈之際，全球首富馬斯克 (Elon Musk)也來湊一腳。伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在馬斯克擁有的社群網站 X平台發文寫道「我們不會向敵人屈服」，馬斯克4日用波斯語回應哈米尼有妄想症。到了10日，X平台換掉了伊朗國旗的符號，將1979年伊斯蘭革命以來所使用的國旗，改成革命之前伊朗王國的獅子與太陽旗。為了抗議伊朗當局，伊朗國內外都有抗議人士揮舞著1979年之前的旗幟。

馬斯克的動作獲得反德黑蘭人士的肯定，不過，國際專家分析，這些動作對於伊朗當地情勢實際影響可能不多。

伊朗2022發生「女性、生命、自由」(Women, Life, Freedom)抗爭運動，2025年發生伊朗死亡610人、以色列死亡28人的「12日戰爭」(12-Day War)，兩次事件期間馬斯克都透過手下衛星網路事業星鏈(Starlink)為伊朗人民提供上網服務。

根據媒體報導，伊朗最近發生的示威抗議之後，伊朗當局干擾Starlink訊號。

華府智庫「國際政策中心」(Center for International Policy)資深研究員莫塔扎維(Negar Mortazavi)對半島電視台(Al Jazeera)表示，國家會利用中斷、關閉網路來避免抗議人士進一步動員，防止抗議團體之間更一步聯繫，並且阻止消息傳播。

莫塔扎維表示，雖然網路恢復時，溝通與動員受到耽擱之後仍將持續，但關閉網路的最主要目的就是阻撓動員、減緩抗議進程。

網路受到干預的情況下，正是Starlink最能派上用場的時刻。

馬斯克在X平台更改伊朗國旗，發生在伊朗切斷網路時，因此許多抗議群眾可能還沒有機會看到。不過，某些伊朗官員的X平台帳號，個人檔案介紹裡則一度被改成使用伊朗以前的旗幟。

「戰爭與和平報導協會」(Institute for War and Peace Reporting)伊朗分析師阿克巴里(Reza H Akbari)對半島電視台比喻說：「這就像是數位版本的攻占建築物、扯下舊旗換上新旗，展現想要表達的象徵意義。」