國會議員視察ICE拘留所遭拒絕 國土安全部：須提前7天通知

編譯俞仲慈／綜合報導
國土安全部再度拒絕國會議員突訪移民拘留所，要求在七天前提出申請。圖為新澤西州紐瓦克移民拘留。(路透)

明尼蘇達州三名民主黨籍國會議員近日前往明尼阿波利市移民暨海關執法局(ICE)設施進行視察時竟被擋下，國土安全部(DHS)透過聲明重申國會議員視察必須提前七天通知，否則不符規定，婉拒接待，立場相當強硬。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)、歐瑪(Ilhan Omar)和莫里森(Kelly Morrison)10日聯袂前往ICE辦公室所在的惠普爾聯邦大樓(Whipple Federal Building)準備進行視察，結果吃了閉門羹。

歐瑪向在場媒體證實：「我們剛進去沒不久，就有兩名官員進來告訴我們，他們收到消息，說我們不被允許進入大樓，也撤回先前邀請，拒絕我們再度進入大樓。」克萊格則補充道：「他們給出的答覆是該辦公室經費來自『又大又美法 』(Big, Beautiful Bill)撥款，而非國會撥款法，所以拒絕我們進入。」

隨後莫里森也透過社交平台粉絲專頁表達不滿：「監督美國納稅人出錢的設施，不僅是我們(國會議員)的合法權利，更是我們的憲法義務。」

不過DHS發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)以一則聲明回應，強調國會議員視察ICE必須提前七天告知：「有鑑於羈押者與工作人員安全，必須遵守規定，我們已告知國會議員，他們的視察不合規定，違反現行法院命令和政策，這些命令和政策均要求國會議員必須提前至少七天通知ICE。」並強調：「由於他們違反規定，聯邦眾議員歐瑪等人均被拒絕進入。」同時重申想要參觀該設施「必須遵守相關規定」。

本月7日，37歲白人女子蕾妮‧古德(Renee Good)與ICE幹員發生衝突，遭到槍殺，引發明州與全美民眾抗議的骨牌效應，CBS特派記者古特曼(Matt Gutman)在當地報導抗爭活動時，目睹執法人員使用刺激性化學藥劑衝入人群，導致示威者恐慌、尖叫甚至相互推擠，而且為防範於未然，惠普爾大樓附近已經設置混凝土路障。

國土安全部再度拒絕國會議員突訪移民拘留所，要求在七天前提出申請。圖為洛杉磯移民拘留。(美聯社)

ICE 眾議員 惠普

