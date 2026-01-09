我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌 釀死傷

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

川普邀北歐人移民 挪威男：美國福利待遇糟透了…才不要

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為挪威首都奧斯陸一處商圈的聖誕燈飾。 (路透)
圖為挪威首都奧斯陸一處商圈的聖誕燈飾。 (路透)

川普總統去年12月9日在賓州波科諾山(Mount Pocono)造勢活動上說「為何我們只接收來自垃圾國家的人」、「為什麼我們不能有挪威、瑞典來的人，即使人數不多也好？丹麥也來一些人吧。」新聞周刊4日報導，對於川普希望爭取斯堪的納維北歐移民的呼籲，43歲挪威聲樂家朗德(Chris Lund)在Threads的發文回應「我必須拒絕」，引起網路熱烈迴響。

朗德12月12日在@chrislundartist發文寫道：「川普說希望有更多來自挪威的移民，審視提議之後，我必須拒絕。」

他寫道：「美國福利待遇糟透了，你們幸運的話有兩周休假，我們有五周，你們若有產假算幸運，我們有一年，你們的健保計畫只能靠GoFundMe募款，我們是免費的，還有你們的治安方案只有慰問與祈禱(thoughts and prayers)。」

朗德寫道，如果現在要搬去美國，就好像離開SPA中心，跑去正在失火的熱狗攤工作，「謝謝了，但我們還是留在雪地比較好」。朗德發文迄今有8萬3800多網友按讚，1600多則留言回應。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

▲ 影片來源：Threads＠chrislundartist（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

朗德接受新聞周刊訪問時說，發文用意在於點出一個反覆出現的諷刺，那就是美國號稱是「機會之地」(land of opportunity)，「但叫我們搬去的人卻沒認清楚，對挪威人來說，搬去美國根本是大幅降級(massive downgrade)」。

他說，看到川普希望更多挪威人移民美國，所以稍微計算一下，挪威有一年五周休假與一年產假，對照之下美國制度「簡直笑話」。他表示：「我不想那麼刻薄，純粹只是比較福利待遇而已。」

朗德表示，以前曾經到過美國，遇到某些真正了不起、熱情待客的人，以往曾經考慮過要不要搬到美國，但現在從個人立場來看，「美國看起來不像夢寐以求的目的地，反倒像是一個有警世意味的故事」。他說，比較喜歡擁有免費健保，以及不必全面籠罩於一波波政治危機之下的生活。對於網友踴躍留言，朗德表示，半數網友表示贊同，另外一半則罵「白癡」、「別管美國的事」。

川普 移民 健保 挪威

上一則

川普：無論難易 都要得到格陵蘭島

下一則

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水

延伸閱讀

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂
川普：無論難易 都要得到格陵蘭島

川普：無論難易 都要得到格陵蘭島
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累