明市ICE槍擊案緊張升高 FBI阻止明州執法人員調查

接連兩天都出現聲援古德的群眾，圖為聯邦邊境官員壓制一名在明尼阿波利斯市的示威民眾。（路透）

明尼蘇達州女子遭移民與海關執法局(ICE)探員擊斃，使明州 與聯邦緊張關係急升。「華盛頓郵報」報導，明州當局8日表示，FBI 接手調查羅斯對37歲駕駛蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)開槍致死的事件，並將明州調查人員排除在外，阻止明州執法人員蒐證。

明尼蘇達州民主黨州長華茲(Tim Walz)表示，「聯邦此舉讓我們覺得，難以獲得公正的調查結果。」

明尼阿波利斯市女子古德7日遭ICE攔查卻遭探員羅斯(Jonathan Ross)射殺身亡的事件在明市引發抗議活動，悼念與示威活動持續到8日。

川普政府官員為此事辯護，稱執法合規；副總統范斯8日讚揚羅斯並批評古德「自食惡果」。

當局最初表示，這起事件的調查行動將由明州刑事偵查局(BCA)與FBI共同進行；明市警察局原先證實，此二機構主導調查。

不過，BCA於8日上午發出聲明坦言「不情願地」退出調查，稱FBI告知BCA，檢方「改變主意，調查現在全由FBI主導，BCA不再有權接觸案件素材、現場證據或偵查訪談，而這些是完成徹底且獨立調查的關鍵」。

這次開槍惹議的ICE探員羅斯去年6月在明州試圖逮捕非法移民 時，曾遭汽車拖行，住院縫了33針；當局著手調查事發經過，但聯邦調查局(FBI)不讓明州人員參與調查。

紐約郵報根據法院文件報導，羅斯去年6月17日在明州布盧明頓(Bloomington)對來自瓜地馬拉的無證移民慣犯穆諾茲(Roberto Carlos Munoz)進行交通攔查；當ICE探員靠近穆諾茲的車輛時，穆諾茲拒絕下車，羅斯打破駕駛座後方乘客的車窗，接著將手伸進車內，想從車內開門。

司法部表示，穆諾茲駕車逃逸，羅斯的手被夾在座椅和車框之間；檢察官指出，穆諾茲將羅斯猛烈拖行逾100碼，來回搖擺車體，試圖將他甩下車。

國安部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，羅斯事後因為「手臂和手部嚴重受傷」住院治療，縫了33針，目前已完全康復。

穆諾茲前科累累，涉犯家暴和未成年少女性犯罪，他後續因攻擊執法人員的罪名被捕並起訴，去年12月被聯邦陪審團定罪。