紐時專訪／川普：總統權力唯一限制是「我的道德」

記者顏伶如、編譯羅方妤／綜合報導
川普接受紐時採訪時說，他的權力不受國際法或國內法約束，只服膺自身的道德守則。(路透)
川普總統7日晚間接受紐約時報專訪時多次表示，身為三軍統帥權力界線何在全憑「我自己的道德操守」，總統權限有何限制並不是由國際法或國際條約界定，也不受限於制衡機制，而是由他自己擔任仲裁者。川普表示，身為總統有權使用軍事武力發動攻擊、入侵或脅迫世界各國，並稱美國會在未來幾年繼續控制委內瑞拉

在內容包羅萬象的專訪中，川普被問到在世界上使用權力是否有任何限制。川普答道：「有的，有一個限制，就是我自己的道德操守。我自己的想法。只有這點能阻止我。」他接著說：「我不需要國際法。」

川普也說：「我不是要傷害人民。」

至於川普政府是否需要遵守國際法，川普回答：「會的。」不過，川普明確表示，國際法的規範是否適用於美國，將由他來仲裁。他說：「這取決於國際法的定義是什麼。」

紐約時報報導分析，川普受訪時的談話，是到目前為止對於個人世界觀最直白的坦承。川普認為，身為總統得以自由使用任何軍事、經濟、政治權力做為工具，達到鞏固美國霸權的目的。川普的核心理念是，當強權之間發生衝突時，國家實力將是決定因素，而不是法律、條約或公約。

川普接受專訪時接聽哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)來電。裴卓對近來川普不斷揚言要對哥倫比亞發動類似對委內瑞拉的攻擊顯然感到憂慮。裴卓與川普談話前接受紐時訪問表示，哥國處於危機當中，「因為威脅是真實的，而且來自川普」。

紐時記者詢問，取得格陵蘭與維持北約(NATO)兩者之間應以何者優先。川普並未明確回答，但坦承「可能要做出選擇」。川普指出，如果沒有美國做為核心，北大西洋公約組織基本上毫無用處。

川普認為，二戰結束後的秩序規範對超級大國是不必要的負擔，但被問到俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平是否也可以採用相同邏輯來對付美國，川普則嗤之以鼻。

川普多次表示，美國權力就是決定因素，過去幾任美國總統太過小心而未達到政治霸權或國家利益。

川普說，他預計美國將在未來幾年內繼續控制委內瑞拉，並開採委國龐大的石油蘊藏。他還說，委內瑞拉臨時政府正在提供所有美國認為有必要的東西。

紐時問川普，美國監管委內瑞拉會持續三個月、六個月還是一年，川普說，「我想會比這些時間更久」，要過一段時間才知道。

川普談及委內瑞拉時說：「我們將以能夠獲利的方式重建委內瑞拉。我們將利用當地的石油，獲取當地石油。我們將降低油價，提供委內瑞拉急需的資金。」

川普 委內瑞拉 石油

