我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

川普矢言把大型投資機構趕出房市 租屋公司股票應聲跌

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統宣布將禁止大型投資機構收購一家庭房屋，一些以出租為主的房地產業者股票應聲而倒。(路透)
川普總統宣布將禁止大型投資機構收購一家庭房屋，一些以出租為主的房地產業者股票應聲而倒。(路透)

川普總統矢言要把大型投資機構趕出房屋市場之後，知名租屋公司股票7日應聲下挫。川普說打算禁止大型投資機構購買一家庭住宅的消息傳出，房屋出租公司「邀請之家」(Invitation Homes)、AMH股票都出現拋售潮。

川普7日在社群網站「真實社群」(Truth Social)發文寫道，正在採取立即行動，將禁止大型投資機構搜購更多獨棟式住宅，「我將呼籲國會完成立法」。

川普寫道：「房子是給人住的，不是給公司住的。」

2008年爆發次貸危機之後，美國出現出租一家庭住家的兩個大房東與幾個規模較小的競爭對手，成千上萬棟遭到銀行法拍的房屋被房地產巨頭大手筆買下。

法拍屋激增的狀況消退之後，大型投資機構把目光轉向房地產市場，在受到消費者高度青睞的郊區社區大量買房。

投資機構的大量買房模式下，一般民眾想要搶買房子經常落空。投資機構不一定會出更高價，但財力雄厚、理性冷靜，直接付現金，不會計較地板磨損或油漆太醜等問題。

購買最多房屋的某些投資機構，負責人都是華爾街知名的挺川企業家，包括億萬富豪巴拉克(Tom Barrack)、重量級共和黨金主蘇世民(Stephen Schwarzman)等。

蘇世民是黑石集團(Blackstone Group)共同創辦人兼執行長，「邀請之家」的創立就有黑石集團提供的種子基金，創立公司後轉賣時獲利70億元。

大量收購住宅的一家庭住宅出租公司表示，他們為住戶提供了一個機會，讓其能夠居住在原本無力購買的高檔社區與優質學區。

然而，選民對高昂購屋成本日益不滿，已促使兩黨政府官員嘗試在各自的地方市場打擊機構投資人。內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州與北卡羅來納州等地的議員，都曾提出限制大型投資人購買住宅的法案，但多數並未取得實質進展。

自2019年以來，全美房價已上漲超過50%，11月的成屋價格中位數升至40萬9200 元。由於房價高漲以及房貸利率大幅上升，過去三年整體購屋活動已明顯萎縮。

川普 內布拉斯加州 房地產

上一則

數十萬委內瑞拉無證客 慶逮馬杜洛 憂己被遣返

下一則

時代：美注意力被委內瑞拉消耗 台應警惕「靠山山倒」

延伸閱讀

曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮

曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮
川普簽字退出66個國際組織 「聯合國氣候變化框架公約」入列

川普簽字退出66個國際組織 「聯合國氣候變化框架公約」入列
打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%

打造「夢幻軍隊」 川普要求國防預算大增50%
川普擬禁華爾街投資人炒作住宅 打壓美國房價

川普擬禁華爾街投資人炒作住宅 打壓美國房價

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包