我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普（左）透露，梅蘭妮亞（右）不太喜歡他在公開活動做出的某些舉動。圖為上月11日川普總統和梅蘭妮亞出席在白宮大廳舉行的國會舞會。(歐新社)
川普（左）透露，梅蘭妮亞（右）不太喜歡他在公開活動做出的某些舉動。圖為上月11日川普總統和梅蘭妮亞出席在白宮大廳舉行的國會舞會。(歐新社)

第一夫人梅蘭妮亞不喜歡丈夫川普做什麼事？川普總統最近透露，梅蘭妮亞不喜歡他在公開場合模仿別人或跳舞，說這「太沒有總統樣子」，而他則是為自己辯稱：「但我的確當上了總統。」

今日美國報(USATODAY)報導，川普最近致力推動眾院共和黨人將今年期中選舉競選重點，放在他的政策優先事項，例如反對跨性別運動員參加女子體育比賽。但當川普開始模仿女性舉重選手與跨性別對手比賽的痛苦表情時，他忽然說，自己可能得要收斂一下。

川普透露，梅蘭妮亞不太喜歡他在公開活動做出的某些舉動。「我太太討厭我這樣，」川普笑著說： 「她是個很有格調的人。她說：『這太沒有總統樣了。』但我說：『但我的確當上了總統。』」

除了模仿他人，川普常在競選活動結束時，隨音樂扭動身體跳舞，那是另一個讓梅蘭妮亞「有意見」的地方。川普常會隨著「YMCA」這樣的歌曲舞動身體；他的舞步還很快流行起來；美式足球運動員在達陣後模仿他，阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)造訪佛州海湖莊園時，也跳起了「川普舞」。

去年總統就職典禮前一天的活動中，「鄉巴佬合唱團」表演「YMCA」歌曲，川普隨著舞...
去年總統就職典禮前一天的活動中，「鄉巴佬合唱團」表演「YMCA」歌曲，川普隨著舞動身體。(美聯社)

但梅蘭妮亞告訴川普這麼做不合適。「她討厭我跳舞，」川普轉述梅蘭妮亞的話：「親愛的，這不符總統風範。」

梅蘭妮亞還試圖拿前總統羅斯福不跳舞的例子說服川普。「她當時說：『你能想像羅斯福跳舞嗎？』」川普表示，「但我說，這背後有她可能不了解的歷史，因為即使羅斯福是民主黨人，舉止也是很優雅的。」羅斯福在總統任期內因小兒麻痺而使用輪椅。

川普說，梅蘭妮亞告訴他，人家其實不喜歡看他跳舞，人們鼓勵他跳舞，只是出於客氣罷了。但川普堅稱大家喜歡看他跳舞；他說：「全場氣氛嗨到爆，我想表現得更熱情些。只是，有人在背後監督我。」

川普 梅蘭妮亞

上一則

白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段

下一則

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源

延伸閱讀

白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段

白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段
川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判
談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾
一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面