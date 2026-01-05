我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克（圖右）和川普在保守派人士柯克（Charlie Kirk）的追思會上交談。美聯社
馬斯克（圖右）和川普在保守派人士柯克（Charlie Kirk）的追思會上交談。美聯社

美國上周末突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛與妻子。就在美國政府宣布這項軍事行動的同時，川普正在海湖莊園與馬斯克共進晚餐。

馬斯克4日在X上發文表示，他和川普與第一夫人共進了「一頓美好的晚餐」，並說，「2026年會很精彩！」隨文貼出的照片，顯示三人在餐桌旁聊天。

根據福斯新聞，馬斯克與川普夫妻是周六（3日）傍晚在佛州的海湖莊園用餐。

馬斯克去年6月離開白宮政府效率部（DOGE）不久後，他和川普的關係開始降溫。在此之前，馬斯克是川普最受矚目也最具影響力的盟友之一。兩人關係緊張始於馬斯克對川普「大而美法」的批判。馬斯克7月還公開表示，將組建「美國黨」。

但在9月，兩人被目擊在保守派人士柯克（Charlie Kirk）的追思會上握手，是撕破臉後首度同框。接著在11月，馬斯克出席川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼訪美的白宮晚宴，是川馬鬧翻後，馬斯克首次公開現身白宮。

馬斯克 川普 白宮

上一則

魯比歐接下最艱鉅任務：將成美國治理委內瑞拉「總督」

延伸閱讀

委國後川普還鎖定哥倫比亞、古巴？ 北京：與拉美團結應對國際變幻

委國後川普還鎖定哥倫比亞、古巴？ 北京：與拉美團結應對國際變幻
委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘
「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛
期中選舉變數？川普打擊委國 民主黨控背棄改善生承諾

期中選舉變數？川普打擊委國 民主黨控背棄改善生承諾

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班