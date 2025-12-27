我的頻道

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

中央社／新德里27日專電
部分印度民眾在申請H-1B簽證時，面臨不少困境，印度政府已為此向美方提出關切。圖為印度一家美國簽證顧問中心。（路透）
印度，申請美國H-1B工作簽證相關安排及面試出現延誤狀況。印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）26日表示，部分印度民眾在申請H-1B簽證時，面臨不少困境，印度政府已為此向美方提出關切。

美國總統川普（Donald Trump）9月公告，將對H-1B簽證申請者徵收10萬美元費用。美國國土安全部12月23日再公布，H-1B簽證將由隨機抽籤制改為考量薪資、技能的加權選擇（Weighted Selection）制。

印度數千名申請美國H-1B簽證者，原訂12月中要面試，卻突然因為社群媒體發文需經審查，因此面試被延後數個月。

印度外交部表示，有許多印度民眾在申請美國H-1B簽證時，遭遇重重困難。

賈斯瓦26日表示，許多人被卡了很長的時間，這給他們的家庭帶來很大的困擾，印度當局已就此議題積極與美國溝通。

賈斯瓦在記者會中，告訴中央社等各媒體的記者說：「我們明白簽證問題屬於國家的主權範圍，但我們已向美方反應印度公民的問題及擔憂，也希望這些延誤和干擾能獲得解決。」

針對美國H-1B簽證新的規則，賈斯瓦表示，美方推出更適用於全球所有國家的方式，印度則會繼續積極與美國溝通，以解決並盡可能減少對印度公民造成的影響。

過去幾個月，H-1B簽證經歷重大變革，該簽證分配標準的調整對印度人造成重大衝擊。據印度新聞信託社（PTI）報導，有些原本上週要進行面試的人，收到美國移民當局的電子郵件通知，稱面試將延到2026年5月。

印度時報（Times of India）指出，許多原本已排定面試時間者，目前人在印度，由於無法獲得H-1B簽證，不能回到美國工作。在12月15日至26日期間，有許多H-1B簽證面試的預約被取消。

▼收聽一洲焦點Podcast：

印度 工作簽證 H-1B

