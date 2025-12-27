國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）
國土安全部頒布的簽證及旅遊管制新規今天(26日)開始生效，含綠卡持有人在內的所有非公民，每次出入境都要在機場、港口與邊境檢查哨接受海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)拍照，適用對象包括先前獲得豁免的14歲以下孩童及79歲以上老人。川普政府新規旨在加強國家安全，利用先進科技讓邊境管制邁向現代化。

除了拍照之外，海關與邊境保護局人員也可進一步要求所有非公民接受指紋、虹膜掃瞄，透過生物辨識系統在「旅客驗證服務」(Traveler Verification Service)資料庫跟已經存檔的資料進行比對。

14歲以下及79歲以上不再豁免

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)26日開始還將針對來自19個被列為有「安全風險」國家的綠卡申請以及綠卡持有人加強審查，以確保先前的背景調查與核准程序確實符合標準。

必須進一步接受綠卡審查的19個國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼、委內瑞拉。

強制生物辨識 不排除要按指紋

對於所有綠卡持有人來說，新規意味著出境、入境必須接受強制生物辨識檢查(mandatory biometric checks)，每次都要拍照，可能也要按指紋。來自上述19個國家的綠卡持有人，出入境時在邊境則要接受更嚴格的檢查。

新聞周刊26日報導，綠卡持有人最好確認備齊證件，並且檢查證件是否過期，面對邊境人員詢問時才能迅速回應。

報導指出，受到新規影響，綠卡與簽證申請作業出現不確定因素，等待批准的案件或未來申請的新案都可能遭到拖延。

海關與邊境保護局在「聯邦公報」(Federal Register)發表聲明表示，生物辨識系統與出入境資料經過整合之後，進行外籍人士生物識別數據比對有助於因應恐怖主義、合法旅遊文件的詐欺使用、外國人逾期居留或非法居留、旅客生物數據不完整等因素所帶來的國家安全威脅。

