中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

聯邦法官裁定10萬元H-1B簽證費合法 美國商會失望

編譯陳韻涵／綜合報導
美國商會控告川普政府將收取H-1B簽證申請費10萬美元違法，聯邦法官23日判決，這屬於行政權力範圍，並不違法。圖為美國商會在上海舉辦活動。（路透）
華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)23日裁定，川普政府對新申請H-1B高技能外國勞工簽證徵收10萬元費用的作為合法，駁回美國商會(U.S. Chamber of Commerce)提出的訴訟挑戰。法官認定，總統依據國會賦予的廣泛移民管理權限發布相關公告，並未違反聯邦法律。

路透報導，霍維爾在判決中指出，國會授權總統在移民與外國人入境議題上享有高度裁量權，允許其在認定符合美國利益的情況下，對外國人入境施加限制。

霍維爾強調，政策本身是否明智屬於政治判斷，並非法院職權範圍，只要公告內容符合法律，就必須予以維護。

法官稱屬總統權力 批國會無作為

「今日美國報」報導，霍維爾在56頁的判決書中寫道，「各方就這項政治判斷的最終合理性展開的激烈辯論，並非法院應介入之事。國會原本可以限制總統權限，卻無作為。」

霍維爾指出，川普政府已提出充足說明，主張H-1B制度在某些情況下可能排擠美國勞工，並舉出部分企業裁撤美國員工之際，仍大量申請H-1B簽證的例子。

將影響醫療、科技與公共服務人力

美國商會代表約30萬家企業、代表69所研究型高等教育機構的「美國大學協會」(Association of American Universities)、非營利組織及其他團體共同提告，主張這項高額費用與聯邦移民法的精神相悖，迫使企業在大幅提高人力成本與縮減聘雇之間抉擇，影響醫療、科技與公共服務人力。

美國商會執行副總裁與法律顧問喬瑟佛(Daryl Joseffer)對裁決表示失望，稱許多中小企業難以負荷10萬元的簽證費，並表示商會正評估進一步法律途徑，確保H-1B制度能依國會原意運作，讓不同規模的企業都能延攬所需人才。

川普政府利用H-1B簽證新申請者10萬元的措施，優先保障美國公民就業，同時打擊非法移民並收緊庇護政策。不過，川普也坦言，美國在特定領域仍需引進外國人才。

H-1B簽證允許雇主聘用具備專業技術職能的外國公民來美國工作與生活，尤其受到科技業青睞。

H-1B計畫每年提供6萬5000個名額，另有2萬個名額保留給高等學位申請者，簽證效期為三年到六年；以往申請費用約2000元至5000元不等，如今大幅提高。

官方統計，印度是H-1B簽證的最大受益國，去年獲准的申請人數約占總人數的71%，中國則以11.7%居次，大型科技企業如亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)與Meta都是H-1B計畫的主要使用者。（相關新聞見A3）

超過20州提控，指川普政府收取H-1B天價申請費，將使已經短缺的醫療人員更加難找...
H-1B 簽證 非法移民

