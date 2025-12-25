H-1B收費10萬元 危及教師醫護需求 新州檢長提控

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部宣布H-1B抽籤將加權使高薪資、高科技的勞工較易取得簽證，但反對者認為這將使教師和醫療人員更難聘雇。（美聯社）
新澤西州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)率領多州於23日向加州北區聯邦區域法院遞交「法庭之友」(amicus brief)非當事人意見陳述書，聲援因為H-1B工作簽證加收10萬申請費新規對川普政府提告的人力資源機構「全球護理人力」(Global Nurse Force)。普拉特金等檢察長在意見書中表示，10萬元收費新規將對州內醫療、教育、研究體系造成不合法的損害。

川普政府今年9月宣布H-1B工作簽證新案申請將加收10萬元費用。新規由國土安全部負責執行，適用對象是2025年9月21日之後提出H-1B簽證申請者。

普拉特金說，新澤西州目前已有教師、醫師、護理師以及其他公務人員人手不足的問題，收費新規將讓人力短缺更加惡化，州內大學的醫學以及科學機構受到衝擊。

普拉特金說：「川普政府對申請H-1B簽證者徵收天價費用的非法決定，將對新州造成重大傷害。」他說，新州率領多州組成的聯盟，要為州內數以千計H-1B簽證持有人挺身而出。

意見書指出，收費新規破壞了H-1B簽證計畫的成立宗旨，收費價格昂貴到讓重要領域的雇主無法贊助勞工，尤其是公務機關與醫療機構，新規也將限縮雇主照顧病患或學生需求的能力，頂尖醫療、科學研究面臨威脅。

意見書指出，新州是受到收費新規影響最大的幾州之一。2025會計年度裡，新州提出初次就業H-1B簽證申請而獲批准的數量排名全國第四，共有7729件。新州將近三分之一醫療產業工作人員是移民，其中許多人持有H-1B簽證。

加入意見書的其他檢察長來自加州、麻州、亞利桑納州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州、華盛頓州、威斯康辛州與華府特區。

