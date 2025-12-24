H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權 明年2/27生效

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
國土安全部23日宣布，將修改H-1B的抽籤制度,優先選用提供高薪的職務。（路透）
國土安全部23日宣布，將修改H-1B的抽籤制度，優先選用提供高薪的職務。（路透）

國土安全部(Department of Homeland Security)23日表示，將推出一新方式取代H-1B工作簽證計畫長期以來使用的抽籤制度，這個方式將優先考慮簽發H-1B簽證給高技能、高薪資的外國勞工。

國安部表示，H-1B簽證新制將「實施加權甄選流程，以提高H-1B簽證分配給高技能、高薪外籍勞工的機率」。新系統將從2026年2月27日起生效，並將適用於即將到來的H-1B簽證配額申請季。

H-1B簽證計畫支持者認為，這項計畫是招募醫護人員和教育工作者的重要途徑。他們表示，此計畫推動了美國的創新和經濟成長，同時使雇主能填補專業領域的職缺。

批評人士則指出，H-1B簽證經常被發給入門職位，而非需要專業技能的高階職位。儘管這項計畫的目的在防止勞工薪資遭壓低或美國勞工失業，但雇主可以透過將職位歸類為最低技能等級來支付雇員較低薪資，即便受雇勞工擁有豐富的經驗。

美聯社報導，美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)說：「現有H-1B簽證抽籤程序遭到美國雇主濫用，他們主要的目的是以低於美國勞工薪資標準引進外籍勞工。」

國土安全部23日發布新聞稿表示，該規定「與政府做出的其他相關改革一致，例如，總統公告要求雇主為其(外籍)雇員的(H-1B)簽證支付額外10萬美元費用，作為獲得簽證資格的條件」。

今年稍早，川普政府簽署了一項公告，表示將對高技能勞工徵收10萬美元H-1B簽證費，這項命令已被多所公司及團體提告，仍在訟訴當中。政府稍後表示，對於已在美國境內者不適用。

本月，川普更推出100萬美元「金卡」(Trump Gold Card)投資計畫，提供給富裕人士作為獲得美國公民身分的途徑。

美聯社指出，美國今年獲得最多H-1B簽證的企業是亞馬遜，超過1萬份，遙遙領先其他企業，其次是塔塔諮詢服務有限公司(Tata Consultancy Services)、微軟、蘋果和谷歌，加州則是H-1B簽證持有者最集中的地區。

美聯社指出，美國每年簽發的新H-1B簽證數量上限為6萬5000個，另有2萬個名額是發給擁有碩士或以上學位的人士。

