淫魔死前曾寫信給狼醫稱「總統也喜歡稚嫩女孩」司法部：假信件

記者顏伶如／綜合報導
圖為「狼醫」納瑟。(美聯社)
圖為「狼醫」納瑟。(美聯社)

司法部23日公布最新一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案裡，包括一封艾普斯坦2019年在獄中死亡之前，寫給同為性犯罪者、美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟(Larry Nassar)的親筆信。信中寫道：「總統跟我們一樣喜愛年輕、稚嫩的女孩們。」不過司法部在23日稍後在社群媒體發文表示，聯邦調查局(FBI)已經根據筆跡、維吉尼亞州郵戳，以及缺少寄件人監獄地址與囚犯編號等證據，證實這封信是假的(Fake)。

司法部指出，囚犯要從獄中對外寄信， 一定要有寄件人監獄地址與囚犯編號，「這封偽造信函再次證明，文件雖然是司法部公布的，但不一定代表文件裡的描述或說詞一定是真的」。

23日公布的艾普斯坦檔案當中，有一張手寫信件的影像檔。根據保管獄方監管日誌(custody log)，艾普斯坦2019年8月在獄中死亡之後，典獄官員2019年9月收到這封遭到退件的親筆信。原本收件人是納瑟，但信件被退還寄件者。遭控長期對選手性侵害及性騷擾的納瑟當時也在坐牢。

艾普斯坦親筆信信封上的郵戳日期是艾普斯坦死後三天，但郵戳是維吉尼亞州，不是艾普斯坦在坐牢的紐約州。

司法部表示，信上筆跡不像艾普斯坦的字跡，偽造信件是由監獄收到，通報給聯邦調查局。

根據影像檔，這封手寫信是寫給姓名縮寫「L.N.」的收件者，內容寫著：「我們的總統也跟我們一樣，喜愛年輕、稚嫩的女孩們。當有年輕美女走過時，他喜歡伸出鹹豬手(grab snatch)，而我們卻只能在髒亂的監獄食堂跟人搶食飯菜。人生就是不公平。艾普斯坦敬上。」

公布檔案裡還包括艾普斯坦自殺的假視頻、調查人員2019年在艾普斯坦曼哈頓豪華公寓找到艾普斯坦持有的已過期奧地利護照以及多份艾普斯坦遺囑副本。文件顯示，艾普斯坦想找權貴朋友擔任遺囑執行人，包括貝爾斯登(Bear Stearns)執行長凱恩(Jimmy Cayne)、摩根大通(JPMorgan)前執行長史戴利(Jes Staley)等。

司法部公布的新檔案顯示，艾普斯坦曾寫信給猥褻美國體操女國手的「狼醫」納瑟，圖為明...
司法部公布的新檔案顯示，艾普斯坦曾寫信給猥褻美國體操女國手的「狼醫」納瑟，圖為明信片兩面。(路透)

