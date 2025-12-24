淫魔死前曾寫信給狼醫稱「總統也喜歡稚嫩女孩」司法部：假信件

圖為「狼醫」納瑟。(美聯社)

司法部 23日公布最新一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)機密檔案裡，包括一封艾普斯坦2019年在獄中死亡之前，寫給同為性犯罪者、美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟(Larry Nassar)的親筆信。信中寫道：「總統跟我們一樣喜愛年輕、稚嫩的女孩們。」不過司法部在23日稍後在社群媒體發文表示，聯邦調查局(FBI)已經根據筆跡、維吉尼亞州 郵戳，以及缺少寄件人監獄地址與囚犯編號等證據，證實這封信是假的(Fake)。

司法部指出，囚犯要從獄中對外寄信， 一定要有寄件人監獄地址與囚犯編號，「這封偽造信函再次證明，文件雖然是司法部公布的，但不一定代表文件裡的描述或說詞一定是真的」。

23日公布的艾普斯坦檔案當中，有一張手寫信件的影像檔。根據保管獄方監管日誌(custody log)，艾普斯坦2019年8月在獄中死亡之後，典獄官員2019年9月收到這封遭到退件的親筆信。原本收件人是納瑟，但信件被退還寄件者。遭控長期對選手性侵害及性騷擾的納瑟當時也在坐牢。

艾普斯坦親筆信信封上的郵戳日期是艾普斯坦死後三天，但郵戳是維吉尼亞州，不是艾普斯坦在坐牢的紐約州。

司法部表示，信上筆跡不像艾普斯坦的字跡，偽造信件是由監獄收到，通報給聯邦調查局。

根據影像檔，這封手寫信是寫給姓名縮寫「L.N.」的收件者，內容寫著：「我們的總統也跟我們一樣，喜愛年輕、稚嫩的女孩們。當有年輕美女走過時，他喜歡伸出鹹豬手(grab snatch)，而我們卻只能在髒亂的監獄食堂跟人搶食飯菜。人生就是不公平。艾普斯坦敬上。」