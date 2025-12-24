我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

淫魔檔案再公布／川普至少搭乘8次淫魔私人飛機

記者顏伶如／綜合報導
司法部公布第三批艾普斯坦檔案，其中有川普與艾普斯坦女友麥斯威爾的合照。(路透)
司法部23日公布最新一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案，其中多處內容提及川普總統，包括一名資深聯邦檢察官表示，川普1990年代曾與艾普斯坦搭乘相同航班，飛機上還有一名20歲女子。不過，目前並無跡象顯示這名女子是任何犯罪的受害者。

川普在2024年一則社群網站發文中曾說，從來不曾搭乘艾普斯坦私人飛機，也沒去過艾普斯坦「愚蠢的私人小島」。不過，根據司法部公布檔案，一名紐約南區聯邦檢察官在2020年1月7日發送、主旨為「艾普斯坦航班紀錄」的電郵寫道，川普曾搭乘艾普斯坦的私人座機，機上其他女性可能是艾普斯坦與名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)犯罪的目擊證人。

電郵寫道，根據前一天收到的飛航紀錄，川普搭乘艾普斯坦專機的次數比先前媒體報導及檢方所知的次數都多；1993年至1999年之間，川普至少出現在八個航班的乘客名單上，其中川普與麥斯威爾共同搭乘的航班則至少有四個。在不同時間曾與川普一同搭乘艾普斯坦私人座機的川普家人，包括川普第二任妻子瑪拉‧梅波斯(Marla Maples)、川普次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)、川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)。

1993年其中一趟飛行裡，飛機上只有川普與艾普斯坦兩名乘客，另一趟飛行裡機上只有三名乘客：艾普斯坦、川普、姓名在公布資料裡塗黑處理的一名20歲女性。

川普稱與艾普斯坦不熟，但打開艾普斯坦曼哈坦住家的書桌抽屜，最左邊一張就是他與川普...
司法部23日發表聲明中，已公布的將近3萬頁艾普斯坦文件當中，「某些檔案含有2020年大選之前提交給聯邦調查局(FBI)，對川普的不實、聳動指控」。

司法部說，這些說詞毫無根據且與事實不符，「若有一絲一毫可信度，早就被用來當做武器攻擊川普」。聲明指出，司法部基於對法律與透明化的承諾依然公布文件，同時對艾普斯坦犯罪受害者做出合法保護。

川普與艾普斯坦相識於1990年代到2000年代初期。川普先前表示，兩人交情已於2000年代中期畫下句點。

淫魔死前曾寫信給狼醫稱「總統也喜歡稚嫩女孩」司法部：假信件

以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

