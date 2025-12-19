川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

美國總統川普周三晚間向全美發表大約20分鐘的演說，䡰稱美國正準備迎接前所未見的經濟榮景。（路透）

媒體核實川普 總統17日晚的演說內容，結果發現誇大不實、錯誤百出。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普17日晚在演說中列舉諸多數據佐證耀眼政績，但許多數據與事實有極大落差。

然而，聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據顯示，拜登執政期間只有740萬名無證客在檢查站之間違法入境，加計通過入境檢查站但不具合法證件者，也只有1020萬人；另有約80萬移民透過拜登執政期間設立的合法計畫入境，包括為古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人設定的入境計畫。

●川普演講時宣稱，「蛋價自3月以來大減82%，其他物價迅速下跌。」

根據政府的消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)數據，3月以來雞蛋價格下降43.9%；勞工部勞動統計局(BLS)的通膨報告指出某些商品的價格可能有所下滑，但整體價格仍在上漲。

●川普演講時說：「與拜登執政的去年相比，感恩節的火雞價格減少33%。」

富國農糧研究所(Wells Fargo Agri-Foods Institute)數據顯示，今年感恩節火雞的價格確實下跌，但全國性品牌的價格僅減少3.7%；整體而言，今年感恩節大餐的成本下降2%至3%。 專家指出，市場上的物價並不像川普總統所稱大為降價，頂多小降，或是有漲。圖為超市裡的火雞。（路透）

●川普演講時表示，「我已為美國爭取創紀錄的18兆元投資。」

這個數字有誤，專家糾正，實際數字比川普所言要低數兆元，而白宮網站17日晚間公布的數字是9兆6000億元。

另有專門對川普不斷改變的外國投資數據分析指出，川普將美國貿易夥伴做出的模糊承諾也計入其中，這些承諾是指企業說會在美投資，但美國政府幾乎沒有權力強制要求各企業兌現這些承諾。

彭博新聞(Bloomberg News)最近一項事實查核發現，實際數字接近7兆元，但這也只是模糊的投資承諾，或尚未簽署的框架貿易協定(framework trade deal)的一部分。