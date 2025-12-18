川普簽署行政公告 旅遊禁令19國擴大到39國 明年元旦生效

我的頻道

記者顏伶如、編譯尤寶琪／綜合報導
川普總統16日簽署行政公告，全面適用或部分適用旅遊禁令的國家，從原本的19國增加到39國。示意圖。(路透)
川普總統16日簽署行政公告，全面適用或部分適用旅遊禁令的國家，從原本的19國增加到39國。示意圖。(路透)

川普總統16日簽署行政公告(proclamation)，全面適用或部分適用旅遊禁令(travel ban)的國家，從原本的19國增加到39國，寮國、獅子山國原本被列為部分適用旅遊禁令，如今改列全面禁令。白宮表示，列入禁令的國家在資格篩檢、背景審查、資訊共享都出現「重大缺陷」(severe deficiencies)。

兩名國民兵11月底在華府街頭遭阿富汗籍男子開槍攻擊，導致一死一重傷後，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)12月1日與川普總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令。

根據川普最新簽署行政公告，全面旅遊禁令適用七個新國家，包括：寮國、獅子山國、布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞。

部分旅遊禁令有15個新增適用國家：安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞、辛巴威。新規定明年1月1日生效。

行政公告對於持巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)核發旅遊證件入境美國的民眾實施限縮；川普政府先前對土庫曼公民的非移民簽證禁令雖然取消，土庫曼公民暫時禁止入境的規定依然有效。

川普行政公告豁免對象包括擁有合法永久居留權的綠卡持有人、已經持有簽證者、特定簽證類別以及符合美國國家利益的特定人士。

川普政府在宣布擴大旅行禁令時表示，許多被限制旅行的國家都有「嚴重的腐敗、欺詐或不可靠的民事文件和犯罪紀錄」，讓審查這些國家公民赴美旅遊的目的變得困難；同時，政府也表示，一些國家還存有簽證逾期滯留率高、拒絕接收遭美國遣返公民或「缺乏穩定性和政府控制」之問題，這些也都會加劇審查工作的困難度。

國際難民援助計畫(International Refugee Assistance Project)美國法律項目副總裁庫珀(Laurie Ball Cooper)表示，「這項擴大的禁令並非關於國家安全，而是又一次僅僅因為人們來自何處而將其妖魔化的可恥企圖」。

