加拿大挖H-1B人才 砸12億推「快速通道」

記者顏伶如／綜合報導
圖為去年挺巴活動者難多倫多大學紮營。加拿大9日宣布，未來幾年將投入12億經費吸引研究人才，並將針對持有美國H-1B工作簽證者推出「快速通道」。(新華社)
加拿大正以積極手段吸引來自全球各地的高技術研究人才，包括持有美國H-1B工作簽證者。紐約時報分析，川普政府推出限縮移民政策、大砍研究經費，H-1B簽證持有人備感壓力。

加拿大政府9日宣布，未來幾年將投入12億經費，吸引並留住來自世界各地的科學家，包括在知名醫院與大學任職的人才。加拿大政府同時指出，未來幾個月就會針對持有美國H-1B工作簽證者推出「快速通道」(accelerated pathway)。

加拿大工業部長趙美蘭(Mélanie Joly)對媒體發表書面聲明表示：「就在別的國家打壓學術自由、破壞尖端研究之際，加拿大正在投資科學領域且加倍押注。」聲明裡並未點名美國。

趙美蘭9日接受紐時訪問表示，這筆新資金將可成立100個研究主持人職位，頂尖資深研究人員、整個團隊、實驗室都能獲得資助。

她說，這項計畫首要目標是讓加拿大研究人才回流。她表示，加拿大數十年來一直面臨人才流失，「現在我們進入人才回流模式」。她說：「我要對世界各地加拿大人喊話，該回家了。」

趙美蘭表示，吸引全球人才的措施包括為想要搬到加拿大的人才，創造一個安穩環境。

今年4月，多倫多大學醫療網路(University Healthcare Network)說，從美國直接招聘了100名研究員。世界排名頂尖的多倫多大學(University of Toronto)則說，今年裡從常春藤名校挖角人文科學與社會科學頂尖教授，過去幾周更成功挖角麻省理工學院(MIT)行星科學、經濟學教授的兩名教授及史丹福大學(Stanford University)經濟學家杜根(Mark Duggan)。杜根將出任蒙克全球事務與公共政策學院(Munk School of Global Affairs & Public Policy)院長。

加拿大 工作簽證 H-1B

