我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國是明年世界盃足球賽主辦國之一，川普政府指示優先發給球迷簽證。（路透）
美國是明年世界盃足球賽主辦國之一，川普政府指示優先發給球迷簽證。（路透）

川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證

美聯社取得的電報顯示，國務院本周發函給所有美國外交使團，指示優先考慮希望來美「觀看展現美國卓越成就的重大體育賽事」的球迷，以及對美進行「重大投資」的商務人士的簽證申請。

這是川普政府打擊非法移民與遊客入境的最新舉措，但因美國即將舉辦多場重大體育賽事，當局致力確保球迷能夠到場觀賽；加上世界盃5日舉辦抽籤儀式，政府此舉備受關注。

為確保入境美國的外國人對美安全無虞，國務院表示，所有簽證申請者都需要當面審查與面試，以篩選申請者是否潛藏國安風險。

領事館已增派人員，但在領使館辦理B1與B2簽證面試的等待人潮依舊熱絡。

川普11月宣布「FIFA Pass」措施，旨在協助來美觀看世界盃的外國人盡速安排簽證面試機會。

「FIFA Pass」系統讓購買明年在美國舉行的FIFA世界盃門票的國際旅客，有機會在世界各地的美國大使館優先獲得簽證面談資格。旅客可以在「FIFA入口網站」(FIFA portal)申請簽證，透過該網站有助於他們在國務院優先安排簽證面談。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，政府已增派400多名領事人員至各地使館，以應對世界盃期間的大量簽證申請需求；此外，在全球約80%地區，來美旅客可在60天內預約簽證面試。

電報內容的措施超越「FIFA Pass」計畫，旨在加快那些希望來美觀看奧運等重大體育賽事者的簽證申請流程。

2日發出的兩份電報指出，「各使領館應確保預約量充足，以接待來參加世界盃等活動的觀眾和球迷」；電報另寫道，「除了與美國再工業化(re-industrialization)相關的申請外，這些簽證申請應優先於所有其他B1與B2簽證申請。」

其他需要優先考量簽證申請的對象包括：外國外交官、因公出差的政府官員、臨時農工、宗教工作者、醫護人員，以及準備到外籍生入學率低於15%學術機構就讀的學生。

電報指出，為滿足應獲優先處理群體的需求，可大幅減少其他群體的預約名額。

明年2026世界盃將在美國、加拿大、墨西哥三國16個城市舉行。圖為新澤西州的運動...
明年2026世界盃將在美國、加拿大、墨西哥三國16個城市舉行。圖為新澤西州的運動場。（路透）

簽證 世界盃 國務院

上一則

黃仁勳遊說無效？兩黨提SAFE法案 阻Nvidia先進晶片銷中

下一則

傳貝森特要求緩和對中措辭 2戰略文件延遲發布

延伸閱讀

川普政府縮短難民工作許可效期 5年大砍為18個月

川普政府縮短難民工作許可效期 5年大砍為18個月
川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞
美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向
對世界盃、奧運開綠燈 川普政府：優先處理來美觀賽球迷簽證

對世界盃、奧運開綠燈 川普政府：優先處理來美觀賽球迷簽證

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...