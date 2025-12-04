蘇姿丰：AMD部分AI晶片獲准輸中 已準備支付15%稅金

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰。 (路透)
超微（AMD）執行長蘇姿丰周四（4日）表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。

蘇姿丰是在舊金山參加科技刊物WIRED一項活動時，提到AMD人工智慧（AI）晶片出售給中國的進度。AMD今年稍早估算過，美國政府對MI 308晶片的出口限制，將使公司損失約8億美元。

川普總統曾在8月時說，他領導的政府已經與輝達（Nvidia）和超微達成協議，這兩家公司可以支付政府15%稅費，交換到恢復向中國供應晶片。川普政府這樣的安排，當時遭到一些法界人士的批評，認為違反憲法不得課徵出口稅的規定。

蘇姿丰在WIRED的活動上也被問到AI是否是一場泡沫，她回答：「以我的觀點而言，絕對不是。」她表示，AI產業將需要大量像AMD這樣的公司的晶片，對泡沫的擔憂「有些被誇大了」。

AMD先前與OpenAI達成一筆重大交易，OpenAI將在數年內部署6 GW的AMD Instinct GPU。兩家公司並且協議，AMD同意讓OpenAI以每股0.01美元的價格購買1.6億股AMD股票，這等於讓OpenAI持有約10%的公司股份。首批1 GW的部署預計在明年下半年開始部署。

與OpenAI的合作，是超微推動AI資料中心所做的多項重大投入之一。蘇姿丰表示，她不擔心來自輝達的競爭，也不擔心Google或亞馬遜（Amazon）的競爭。最近Google和亞馬遜陸續傳出在自研晶片的重大進展。

蘇姿丰說：「我看整體環境時，讓我夜裡睡不著的是：『我們如何在創新方面有更快的行動？』」

她認為，AI目前仍處於初期階段，而AMD必須準備好提供未來所需的晶片，「不論今天的模型多麼強大，下一代一定會更強」。蘇姿丰強調，AI擁有巨大的潛力，沒有理由不持續推動這項技術走向未來。

