法官禁遣返 19歲女大生被捕48小時後就被送回宏都拉斯

記者顏伶如／綜合報導
麻州女大學生原本想返回德州給家人一個驚喜，沒想到遭到ICE逮捕並很快遣返宏都拉斯。(美聯社)
麻州女大學生原本想返回德州給家人一個驚喜，沒想到遭到ICE逮捕並很快遣返宏都拉斯。(美聯社)

就讀麻州巴布森學院(Babson College)一年級的19歲女生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙(Any Lucia Lopez Belloza)，本想在感恩節之前回德州奧斯汀給家人一個驚喜，不料11月20日在波士頓機場準備搭機時，竟遭聯邦移民幹員逮捕，48小時之後便被移民暨海關執法局(ICE)遣返到宏都拉斯。羅培茲‧貝洛沙出生於宏國，七歲時被父母帶到美國尋求庇護。

羅培茲‧貝洛沙的律師龐默洛(Todd Pomerleau)對有線電視新聞網(CNN)說，聯邦法官已經下令禁止政府將羅培茲‧貝洛沙遣送出境或帶離麻州，但她還是遭到遣返。

國土安全部則在電郵中回覆CNN說，羅培茲‧貝洛沙2014年入境美國，移民法官在2015年下令驅逐，但她後來一直非法居留。

龐默洛說，羅培茲‧貝洛沙從來不曾收到逮捕令或驅逐令，遭到拘留時也沒有獲得任何說明。他表示，政府檔案資料庫裡唯一找得到的紀錄顯示，羅培茲‧貝洛沙案件早在2017年結案。

龐默洛表示，羅培茲‧貝洛沙在波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)被捕之後，被帶到麻州柏靈頓(Burlington)ICE區域總部，然後轉往麻州一處軍事基地，接下來再搭機前往德州，在拘留中心過了一夜，隔天下午就被遣返到宏都拉斯。

羅培茲‧貝洛沙的父親對「奧斯汀美國政治家報」(Austin American-Statesman)說，全家人的庇護申請遭到駁回，但法官確認並沒有發布驅逐令。

羅培茲‧貝洛沙在德州有兩個年齡分別為兩歲與五歲的妹妹。龐默洛表示，羅培茲‧貝洛沙高中期間非常用功，獲得獎學金到麻州上大學。

龐默洛表示，遣反過程明顯違反羅培茲‧貝洛沙的正當法律程序(due process)權益，正在請求聯邦法官下令要求政府將她帶回美國。

巴布森學院學務長卡波齊(Caitlin Capozzi)2日向教職員工告知羅培茲‧貝洛沙被拘留的消息，呼籲教職人員為羅培茲‧貝洛沙提供「學業與社區支援」。羅培茲‧貝洛沙目前暫時和宏都拉斯的祖父母住在一起。

