槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

記者顏伶如／綜合報導
在川普總統2日於內閣會議稱索馬利亞移民是「垃圾」後，移民與海關執法局(ICE)立即在明尼蘇達州明尼亞波利斯鎖定索馬利亞社區展開掃蕩行動。(美聯社)
在川普總統2日於內閣會議稱索馬利亞移民是「垃圾」後，移民與海關執法局(ICE)立即在明尼蘇達州明尼亞波利斯鎖定索馬利亞社區展開掃蕩行動。(美聯社)

兩名國民兵上周在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷，事發之後川普政府反移民立場更趨強硬。多名官員指出，川普政府可能把適用旅遊禁令的國家從目前的19個增加到大約30個。川普總統2日在內閣會議直稱索馬利亞移民是「垃圾」，移民和海關執法局(ICE)準備在明尼蘇達州明尼亞波利斯鎖定索馬利亞社區展開掃蕩行動。

川普稱索馬利亞移民是「垃圾」ICE將掃蕩明州索裔社區

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)1日與川普總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令。她說，某些移民根本是「殺人犯」(killers)、「吸血蟲」(leeches)，「只會占便宜的垃圾傢伙」(entitlement junkies)。

諾姆發文寫道：「我剛剛見過總統。我正在草擬建議要對向我們國家大量湧入殺人犯、吸血蟲，還有只會占便宜的垃圾傢伙的那些所有該死的國家，全面實施旅遊禁令。」

她寫道：「先人是用血汗還有對自由不屈不撓的熱愛建立國家，不是讓外籍入侵者來屠殺我們的英雄，吸光我們辛苦賺來的稅金或搶走屬於美國人民的福利。」她說：「我們不想要他們。一個也不要。」

美國2日已暫停受理來自旅行禁令名單國家的移民申請。這一暫停措施也將終止這些國家民眾的綠卡和美國公民身分申請流程，進一步加劇了近期美國對合法移民途徑的嚴厲打壓。

在華府槍擊國民兵的29歲槍手拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)雖是阿富汗人，但是川普2日在白宮內閣會議中，質疑其他國家移民，包括索馬利亞人。

川普說，索馬利亞移民是根本不想留在美國的「垃圾」(garbage)，「什麼事都不做，只會抱怨」。川普說，不想要這些人留在美國，「他們從哪裡來就回哪裡去」。川普還點名出生於索馬利亞、成為美國公民已25年的民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)是「垃圾」。

川普說，美國正處於臨界點，「如果一直讓垃圾進來，國家將走上錯誤方向」。

紐約時報分析，川普發表仇外言論的用意，是讓社會大眾把注意焦點集中在反移民主題。

華爾街日報報導，知情官員說，ICE準備最近幾天在明尼亞波利斯鎖定索馬利亞社區展開掃蕩行動。根據人口普查局(Census Bureau)2024年估計，明尼蘇達州約4萬居民出生於索馬利亞，明尼亞波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)都會區有美國規模最大的索裔社區。官員說，來自全國共計100名ICE幹員與警察支援此次明尼亞波利斯掃蕩任務，主要目標是已被發布最終遞解令的索馬利亞移民。

國土安全部長諾姆1日與川普總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令。(路透)

