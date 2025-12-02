我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普MRI檢查 白宮公布醫師備忘錄：心臟、血管都健康

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普曾10月赴華特里德國家軍事醫學中心接受「年度例行健檢」後，向媒體揮手。白宮1日表示川普MRI檢查均正常。(路透)
川普曾10月赴華特里德國家軍事醫學中心接受「年度例行健檢」後，向媒體揮手。白宮1日表示川普MRI檢查均正常。(路透)

川普總統在10月接受磁力共振掃描(MRI)，但遲遲未公布結果，白宮1日公布檢查結果的概要，總統專屬醫師巴巴貝拉(Sean Barbabella)在備忘錄中稱川普的健康狀況良好。

根據多家媒體報導，川普曾在10月前往華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受「年度例行健檢」(routine yearly checkup)，在體檢時接受MRI造影檢查及認知測試。

由於川普已在今年4月接受過例行性的年度檢查，時隔數月又再度接受檢查，引發外界的質疑，但白宮並未說明川普半年內兩度到軍醫院接受體檢的原因。

今年79歲的川普11月30日受訪時表示，他會公布MRI的檢查結果，並稱檢查結果非常完美，不過他並不清楚是身體哪一個部位接受掃描。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)1日在白宮記者會上公布檢查結果的概要，指巴巴貝拉在備忘錄中說明，川普這個的年齡層的男性，受益於徹底的心血管和腹部健康檢查。

根據NBC報導，巴巴貝拉即指出，此次MRI就是針對心血管和腹部，並稱掃描結果非常正常；貝貝巴拉表示，掃描的目的是預防性的，盼能早期發現問題，確認整體健康，並確保川普保持長期的活力和身體功能。

巴巴貝拉也表示，掃描結果並未發現有動脈狹窄阻礙到血流，或者任何心臟或重要血管的異常；心腔顯示為正常大小，血管壁也顯示平滑和健康，亦無發炎或血栓的情況。

至於腹部掃描的結果，巴巴貝拉在備忘錄中指出，所有重要器官都顯示健康且血液灌流良好；所有被評估的功能都在正常範圍內運作，沒有任何急性或長期的擔憂。

李維特指出，10月的檢查是例行性的檢查；巴巴貝拉則在備忘錄中表示，10月的檢查是川普持續性的健康維護計畫中的一部分。

川普 白宮記者會 德國

上一則

法官判川普前律師任檢察官「違法」 不利川其他任命案

下一則

就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

延伸閱讀

好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個

好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個
紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？
川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變

川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變
薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課