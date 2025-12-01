川普政府暫停庇護 裁決環節暫凍結 審查面談仍進行

聯邦移民局(USCIS)發布新規要求暫停所有庇護申請的裁決，但審查和面談仍會繼續進行。圖為位於曼哈頓的移民局駐紐約辦事處。(記者許君達／攝影)

兩名西維吉尼亞州國民兵11月26日在華府遭阿富汗籍難民槍殺後，聯邦移民 局(USCIS)11月28日發布一項內部通知，要求立即暫停所有庇護 申請的決策；該消息令不少正在申請庇護的走線 華人感到憂心，律師解讀，通過「走線」等方式入境後提出庇護者由於管轄權不同，暫不受到影響。

根據CBS新聞援引消息人士的說法，移民局收到的最新指示要求，無限期暫停對所有國籍人士所提交之庇護申請案件的裁決，無論最終結果可能是批准、駁回還是結案，均暫時凍結在裁決環節；但對於已提交但尚未到達裁決環節的案件，則繼續流程，面談和審查環節均不受影響。

據報導，涉嫌殺害國民兵的嫌犯拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)即是通過這一渠道獲批庇護綠卡。移民局局長埃德洛(Joseph Edlow)當日在X上發帖證實了報導內容，並強調暫停裁決是為了盡最大可能審查所有外國人以保護美國人的安全。

根據指示，聯邦移民當局須停止所有「積極性庇護」(Affirmative Asylum)案件的審批。「積極性庇護」主要適用於使用簽證合法入境美國、或逾期居留但未收到遞解令，並在美國境內提出庇護申請的人，這類案件由隸屬於國土安全部(DHS)的移民局官員負責審理。

而通過「走線」等方式入境後提出庇護者，則屬於「防禦性庇護」(Defensive Asylum)，會被默認進入遞解程序，並由隸屬於司法部(DOJ)的移民法庭審理。華裔移民律師陳闖創認為，由於管轄權不同，因此移民局內部指示不適用於移民法庭，所以走線客群體的案件不受影響。

現居德州的申請人陳先生的案件屬於「積極性庇護」。他對外界所傳之移民局「暫停所有庇護申請」的消息有些擔憂，因為自己已等待了數年，仍未收到面談通知，不知案件是否會受其影響。但根據新規詳情，陳先生的案件尚未進入裁決階段，因此暫不受影響。

紐約移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，由於新規剛剛發出，移民聯盟尚未收到相關求助，但他強調，在現任聯邦政府的管轄之下，沒有一名移民是絕對安全的，而庇護申請者沒有母國可回，更是移民群體中最弱勢的部分。

陳闖創則表示，行政權範圍內的政策調整影響範圍有限，不確定性才是最大問題，本次暫停裁決的時間可能短至兩周、或長至數月。