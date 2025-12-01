我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

國民兵遭伏擊 國安部長：槍手來美後變得激進

編譯陳韻涵／綜合報導
國安部長諾姆11月30日表示堅決執行移民法規，川普政府將大批驅逐來自「第三世界國家」移民，同時嚴審嚴批每一份政治庇護的申請。(美聯社)
國安部長諾姆11月30日表示堅決執行移民法規，川普政府將大批驅逐來自「第三世界國家」移民，同時嚴審嚴批每一份政治庇護的申請。(美聯社)

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)表示，伏擊兩位國民兵的兇手拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)是來美後變得激進，她並矢言將盡可能驅逐第三世界移民。難民援助團體事前曾警告，拉坎瓦爾的精神狀態愈來愈糟糕，不僅無法工作，且逐漸封閉自我，甚至出現自殺傾向。

諾姆11月30日接受國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)以及美國廣播公司政論節目「本周」(This Week)專訪時表示，當局認為拉坎瓦爾是在美國被激化，「我們相信這是經過他家鄉社群和國家的人際關係而造成，我們將約談曾與他接觸的人。」

NBC報導，曾在阿富汗與美軍並肩作戰的拉坎瓦爾於2021年、前總統拜登執政期間來美，但在現任總統川普執政期間獲得政治庇護

「紐約郵報」報導，諾姆表示，政府根據攻擊事件後的新標準處理完積壓申請文件後，移民庇護程序將恢復，且會大規模驅逐來自「第三世界」國家的移民，但正在等候申請結果的對象不會被驅逐。

西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為來自西維州的女學生麥...
西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為來自西維州的女學生麥克柯沃，11月30日在恐襲現場為在感恩節不幸重傷去世的20歲女國民兵莎拉‧貝克斯特羅姆悼念。(路透)

遭拉坎瓦爾攻擊的20歲女兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)上月27日傷重不治，24歲士官沃爾夫(Andrew Wolfe)仍未出院；華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)表示，將對拉坎瓦爾控以一級謀殺罪名。

另外，美聯社取得美國難民與移民委員會(USCRI)的電子郵件顯示，拉坎瓦爾的行為令人不安，社區團體曾聯繫USCRI求助。 

這封去年1月寄出的電郵內容寫道，「2023年3月以來，拉坎瓦爾便失去作為人、父親和家庭經濟支柱的能力，他在那個月辭職，行為劇變。」

拉坎瓦爾2021年透過「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)來美，他當時與妻子和五個年幼的兒子一起搬到華盛頓州貝靈厄姆(Bellingham)，但電郵內容顯示，他難以融入美國社會，找不到穩定的工作，也沒有決心學英語。

國安部長諾姆11月30日指29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾應是來美後被激化成恐怖分子。...
國安部長諾姆11月30日指29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾應是來美後被激化成恐怖分子。(路透)

知情人士透露，拉坎瓦爾時而陷入黑暗的孤立狀態、時而魯莽，有時他會在「幽暗的房間裡待上好幾周，不與妻小等任何人交談」；在拉坎瓦爾狂躁發作期間，他會「不停地開車」，曾獨自離開兩周，最遠曾自行駕車到芝加哥或亞利桑納州。

電郵指出，拉坎瓦爾未依規定與華盛頓州社會健康服務署(DSHS)保持聯繫，僅在「過渡」的幾周「做正確的事」。

電郵內容顯示，拉坎瓦爾情緒異常低落，親友曾擔心他自殘；知情人士透露，拉坎瓦爾的妻子曾外出探親一周並把孩子留給他照顧，但小孩經常沒洗澡、髒兮兮地去上學，也沒好好吃飯。

更糟糕的是，拉坎瓦爾曾欠繳房租數月，全家人前年一度差點被逐出租屋。

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

