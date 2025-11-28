美凍結阿富汗人移民申請 逃離神學士政權者安全路徑斷絕

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
華府國民兵遭到槍手突擊一死一傷，川普政府宣布停止處理阿富汗人移民申請。圖為華府民眾在路旁獻花追悼死者。（美聯社）
華府國民兵遭到槍手突擊一死一傷，川普政府宣布停止處理阿富汗人移民申請。圖為華府民眾在路旁獻花追悼死者。（美聯社）

美國國民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)於26日晚間宣布，無限期停止處理阿富汗民眾的移民申請；逃離神學士(Taliban)統治、苦等美國安置決定多年的阿富汗人對此表示，他們通往安全的最後一條路也已斷絕。

USCIS在聲明中指出，「所有與阿富汗籍民眾相關移民申請的處理工作，將會無限期停止，等待對安全和審查程序的進一步審查」，該措施立即生效。

根據聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)，這名攻擊西維吉尼亞州國民兵的嫌犯名叫拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)，是在2021年透過前總統拜登的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)進入美國。

一名國安部官員告訴「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)，槍擊案嫌犯是在2021年以人道主義理由取得進入美國的資格，隨後在2024年向移民局申請庇護並在2025年獲得批准，但他的綠卡申請則仍在等待審批中。

總統川普在槍擊事件後發表講話表示：「我們現在必須重新審查拜登執政期間從阿富汗進入我國的每一位外國人，並且我們必須採取一切必要措施，確保將任何不屬於這裡，或對我們國家沒有益處的外國人，從我們的國家驅逐出去。」

對於數萬名在巴基斯坦避難，等待美國重新安置決定的阿富汗人來說，川普的決定等同把他們最後前往安全道路的大門，徹底關上。

「如果我回去，你們就會聽到我被捕或死亡的消息。」

曾擔任電視節目主持人並曾在美國支持的前阿富汗政府擔任新聞顧問的34歲納米( Ahmad Samim Naimi)，在神學士開始逮捕記者和前政府工作人員時逃離；他說：「聽到這消息讓我很焦慮；我們已經完成了所有必要的審查程序。」

隨著美國在阿富汗長達20年戰爭的結束，神學士重新掌權，美軍在2021年從阿富汗撤離了數萬人；共有高達8萬5000名阿富汗人，透過「歡迎盟友行動」在美國定居。

阿富汗 移民 神學士

