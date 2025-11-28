華府槍手曾在阿富汗為美軍、CIA工作 今年4月申庇獲准

聯邦調查局表示將朝恐怖攻擊方向調查華府的國民兵遭槍擊案。初步判斷，來自阿富汗的兇嫌拉坎瓦爾（右）是獨自犯案。（路透）

兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵26日在華府 白宮附近遭到槍擊，當局已指證被捕的槍手是來自阿富汗 的29歲男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)。他曾為美軍及中情局(CIA)工作，4年前入境、今年4月庇護申請獲准。至於犯案動機尚不清楚，目前朝恐怖犯罪方向調查。

美聯社導，哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)表示，拉坎瓦爾從華盛頓州沿海城市貝靈漢(Bellingham)駕車前來華府，使用一把.357口徑的史密斯威森左輪手槍對協助維持華府治安的國民兵發動埋伏式突擊。華府警局助理局長卡羅(Jeffery Carrol)稱影片中顯示襲擊者經過街頭轉角突然轉頭向士兵開火。

官員稱拉坎瓦爾2021年透過前總統拜登的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)入境，這是美國從阿富汗撤軍後撤離並安置數萬名阿富汗人的計畫。阿富汗撤離組織AfghanEvac的聲明稱拉坎瓦爾在拜登執政期間申請庇護，並在川普政府獲准。該計畫已將約7.6萬名阿富汗人帶到美國，當中許多人曾與美軍和外交官合作，任口譯或筆譯員，但也因審查程序有漏洞、入境速度過快而被川普和其他共和黨人強烈批評。

一位自稱是拉坎沃表親的阿富汗東部霍斯特省(Khost)居民透露，拉坎瓦爾曾在阿富汗陸軍一支名為「零號部隊」(Zero Units)的特種部隊服役，於2012年開始在該部隊擔任維安人員，後來晉升為隊長和衛星導航專家；一位前部隊成員表示拉坎瓦爾曾擔任小隊隊長。零號部隊是由美國中情局資助、阿富汗人組成的準軍事部隊，與中情局的特工一起在前線作戰。在神學士(Taliban)反攻喀布爾期間，美軍和其他部隊撤退時，零號部隊負責維護機場周圍安全。

中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)發表聲明證實嫌犯在入境前曾與美國政府包括中情局合作，「為坎達哈(Kandahar)合作部隊的一員」。他並未具體說明拉坎瓦爾從事工作內容，但表示在美軍從阿富汗撤離後不久，雙方即終止合作關係。

這些部隊前身為反恐追擊隊，在美軍入侵阿富汗期間接受訓練，負責在阿富汗境內執行夜間突襲和秘密任務。 2021年8月美國撤出阿富汗時，這些部隊已正式併入阿富汗情報部門，成員達數千人。

隨著阿富汗軍隊解散，美軍在塔利班迅速奪取政權期間緊急撤離數千人，零號部隊在確保駐阿富汗首都喀布爾剩餘的美軍和北約基地安全方面發揮了至關重要的作用。對一些零號部隊成員來說，這確保了他們最終能夠撤離到美國。

紐約時報報導，據一位不願透露姓名的阿富汗情報官員稱，拉坎瓦爾被分配到03部隊，該部隊負責坎大哈省南部及周邊地區的行動。雖然該部隊駐紮在南部，但其大部分領導層成員，包括拉坎瓦爾在內，都來自阿富汗東部。神學士接管阿富汗後，包括最後一任指揮官在內的許多部隊成員在美國的幫助下撤離，並被安置在西雅圖地區。

幾名居住在美國的零號部隊前成員對所發生的一切感到震驚。他們透過電話表示，他們正努力像負責任的公民一樣生活，努力從零開始重建生活。

紐時報導，據人權觀察組織稱，零號部隊主要由中央情報局 招募、訓練、裝備和監督。與中央情報局合作的美國特種作戰部隊也在行動期間為這些部隊提供地面支援和情報。阿富汗官員在2021年告訴紐時，他們的薪水由中央情報局支付。