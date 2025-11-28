華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
遭到槍擊的國民兵貝克斯特羅姆（左圖右）已經死亡，另一位國民兵沃爾夫（左圖左）則還在搶救。（路透)
在2名國民兵於華府遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）局長艾德洛（Joseph Edlow）27日宣布，已指揮重新審查持有綠卡的移民。

至於來自哪些國家持綠卡的移民會受到重新審查，根據NBC報導，公民暨移民服務局點名川普在6月簽署的公告（Proclamation），其中列出包括阿富汗、海地、伊朗、委內瑞拉等19個受到關切的國家。

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；該槍擊案疑似為鎖定性攻擊，聯邦調查局（FBI）稱擬朝恐怖主義的方向進行調查。

華盛頓郵報報導，2名國民兵分別為20歲的女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲的男子沃爾夫（Andrew Wolfe），兩人一死一重傷。

阿富汗嫌犯中彈落網

槍殺國民兵的兇嫌是29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾，他曾為美國中情局工作，美國給予他政...
槍殺國民兵的兇嫌是29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾，他曾為美國中情局工作，美國給予他政治庇護。（美聯社)

開槍的嫌疑犯目前則疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），嫌犯持.357口徑的左輪手槍做案，他跨州來到華府，先是擊中一名國民兵，致其倒地，隨後又補射一槍，之後向第二名國民兵連開數槍。槍手在與國民兵交火中受傷，最後被捕。

川普27日在感恩節假期與軍人視訊通話中表示，遭到槍擊的國民兵貝克斯特羅姆已經過世，另一名國民兵沃爾夫仍在搶救中，希望會有好消息。

紐約時報報導，拘留拉坎瓦爾的單位指現階段顯示他是單獨犯案。

槍手曾為中情局工作

另外，調查也顯示，嫌犯曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事單位。

針對槍手的身分，美國總統川普於26日晚間對全國發表的公開談話中表示，國土安全部有信心被拘留的嫌犯是一名外籍人士，於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

但根據路透報導，該社看到一份美國政府的文件顯示，這名涉嫌槍手在今年川普執政期間獲得了國土安全部長諾姆的政治庇護。

路透指出，一位不願透露姓名的川普政府官員表示，拉坎瓦爾於2024年12月申請庇護，並於今年4月23日獲得批准，當時距離川普就職僅三個月。這位官員還表示，居住在華盛頓州的拉坎瓦爾此前並無犯罪紀錄。

川普大肆批評拜登政府的移民政策，川普也表示，美國必須重新檢查所有在拜登政府時期入境美國的阿富汗移民，也必須採取必要的措施來移除不屬於美國，或者不能給美國助益的移民；川普說，如果他們不能愛我們的國家，我們就不要他們。

艾德洛27日在X平台上表示，在川普的指示之下，艾德洛已經指揮公民暨移民服務局針對來自受關切國家、持有綠卡的移民展開全面、嚴格的重新審查。

FBI局長帕特爾在記者會上表示，已從拉坎瓦爾的住所查獲了大量電子設備，包括手機、筆記型電腦和iPad，並訊問了他的親屬。

槍擊事件發生後數小時，公民暨移民服務局立即宣布無限期暫停所有與阿富汗國民有關的移民申請。

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

干預喬州大選證據不足 法官撤案 川普全身而退

