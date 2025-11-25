「司法部任命檢察官無效」 聯邦法官撤柯米、詹樂霞案

前FBI局長柯米。(路透)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部 起訴，但24日雙雙遭聯邦法官駁回。法官駁回兩項起訴案的理由是，代理聯邦檢察官哈利 根(Lindsey Halligan)的任命無效。華盛頓郵報分析，這個發展意味著川普 總統對兩大政敵的司法清算遭受重挫。司法部已表示不服裁決，將立即上訴。

哈利根是川普前任私人律師及白宮助理，今年9月22日獲得川普總統任命為維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官之後，不顧職業檢察官勸告，趕在追訴時效屆滿之前於9月25日晚間以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴柯米。詹樂霞遭到銀行詐欺、向金融機構做虛假陳述起訴。

聯邦法官卡麥倫‧柯里(Cameron McGowan Currie)24日在裁決書寫道，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官的程序無效(invalid)。

柯里指出，哈利根有問題的任命(defective appointment)衍生的所有行動，包括對柯米、詹樂霞的起訴，「均屬於行政權的非法行使，特此予以撤銷」。

有線電視新聞網(CNN)分析，柯里對柯米、詹樂霞起訴案都做出無偏見駁回起訴(without prejudice)，等於為未來兩人再次遭到起訴預留空間。華盛頓郵報報導，由司法部合法任命的聯邦檢察官，今後還是可以對柯米、詹樂霞提出新的起訴案。

柯米辯護律師先前指出，由於追訴時效已過，柯米不能再次遭到起訴，律師論點獲得柯里認同。紐約州檢察長詹樂霞年前起訴川普集團在紐約州房地產買賣涉嫌詐欺，川普否認起訴罪名。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日對媒體說，川普對於柯米、詹樂霞起訴案被法官撤銷的反應是「以前我們就看過這種狀況，有黨派偏見的法官以前所未見的手段干預究責制度，可是我們不會放棄」。

詹樂霞辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)對媒體說，柯里的裁決讓人看到當職業檢察官拒絕起訴之後，川普如何採取極端手段提出沒有根據的起訴。

柯里是前總統柯林頓任命的南卡羅來納州聯邦地方法官，但獲得特別任命審理哈利根人事案官司。

司法部長邦迪(Pam Bondi)24日在一場記者會上表示，司法部將立即上訴。