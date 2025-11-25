我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

「司法部任命檢察官無效」 聯邦法官撤柯米、詹樂霞案

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前FBI局長柯米。(路透)
前FBI局長柯米。(路透)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部起訴，但24日雙雙遭聯邦法官駁回。法官駁回兩項起訴案的理由是，代理聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)的任命無效。華盛頓郵報分析，這個發展意味著川普總統對兩大政敵的司法清算遭受重挫。司法部已表示不服裁決，將立即上訴。

哈利根是川普前任私人律師及白宮助理，今年9月22日獲得川普總統任命為維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官之後，不顧職業檢察官勸告，趕在追訴時效屆滿之前於9月25日晚間以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴柯米。詹樂霞遭到銀行詐欺、向金融機構做虛假陳述起訴。

聯邦法官卡麥倫‧柯里(Cameron McGowan Currie)24日在裁決書寫道，司法部長任命維州東區代理聯邦檢察官的程序無效(invalid)。

柯里指出，哈利根有問題的任命(defective appointment)衍生的所有行動，包括對柯米、詹樂霞的起訴，「均屬於行政權的非法行使，特此予以撤銷」。

有線電視新聞網(CNN)分析，柯里對柯米、詹樂霞起訴案都做出無偏見駁回起訴(without prejudice)，等於為未來兩人再次遭到起訴預留空間。華盛頓郵報報導，由司法部合法任命的聯邦檢察官，今後還是可以對柯米、詹樂霞提出新的起訴案。

柯米辯護律師先前指出，由於追訴時效已過，柯米不能再次遭到起訴，律師論點獲得柯里認同。紐約州檢察長詹樂霞年前起訴川普集團在紐約州房地產買賣涉嫌詐欺，川普否認起訴罪名。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日對媒體說，川普對於柯米、詹樂霞起訴案被法官撤銷的反應是「以前我們就看過這種狀況，有黨派偏見的法官以前所未見的手段干預究責制度，可是我們不會放棄」。

詹樂霞辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)對媒體說，柯里的裁決讓人看到當職業檢察官拒絕起訴之後，川普如何採取極端手段提出沒有根據的起訴。

柯里是前總統柯林頓任命的南卡羅來納州聯邦地方法官，但獲得特別任命審理哈利根人事案官司。

司法部長邦迪(Pam Bondi)24日在一場記者會上表示，司法部將立即上訴。

柯米24日在Instagram發表影片聲明說，預料自己還會遭到川普政府更多起訴。柯米說，起訴案出於惡意，其實不足以立案，此案「反映了川普領導下的司法部變成什麼樣子」。詹樂霞表示她面對這些毫無根據的指控，毫無所懼。

紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)
紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)

川普 司法部 哈利

上一則

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上

下一則

美烏擬新19點和平計畫 領土議題交川普、澤倫斯基討論

延伸閱讀

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4
川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本
川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…