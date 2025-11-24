我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

受理川普出生公民權上訴？大法官最快周一決定

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯邦最高法院21日舉行閉門會議，議程之一是討論是否受理川普政府對出生公民權行政命令遭駁回及合憲與否的上訴案，最快會在24日有決定。

綜合美聯社等媒體報導，川普總統1月重返白宮第一天即簽署行政命令，阻止所有非法入境或在美國聯時居留者在美國產下的嬰兒取得美國公民身分，但多個州的聯邦法官隨後分別作出一系列裁決，認定川普這道行政命令違反憲法或極有可能違憲。

川普為了打擊非法移民而祭出這道剝奪出生公民權的行政命令，顛覆了125年來所有人對憲法第14修正案的理解，即所有在美國領土上出生者都自動擁有美國國籍，除了他國外交官子女及外國占領軍生下的子女等少數例外。

盡管最高法院在6月底裁定，限制州聯邦法官對該行政命令之判決適用於全國，然而並未排除州聯邦法官做出其他可能具全國效力的裁決，例如在集體訴訟或由各州提起的案件。

此外，聯邦大法官當時也未就這道行政命令是否合憲做出裁決，但所有審理過此案的州聯邦法官都做出相同結論，這道行政命令違反或極有可能違反憲法第14修正案的出生公民權。

對此川普政府9月向最高法院提出上訴，因此出生公民權行政命令，成為川普政府首個提交到最高法院作終極裁決的移民政策項目。

聯邦副總檢察長沙爾(Solicitor General of the United States D. John Sauer)在上訴文件說，「下級法院的裁決，使總統及其政府一項極為重要的政策失效，並損害國家邊境安全。這些裁決是在缺乏法律正當理由下，讓數十萬不具有取得美國公民資格的人獲得這項殊榮。」

美國公民自由聯盟(ACLU)曾敦促最高法院不要受理上訴，指政府的論點站不住腳。

按照程序，大法官最快會在24日宣布決定，如果受理川普政府上訴，此案將於明年初聆訊，年中做出終極裁決。

川普 出生公民權 美國公民

上一則

民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

下一則

28點和平協議是俄願望清單？美國務院駁斥

延伸閱讀

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招
政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡

政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普政府官員大力推廣的短期私人健保計畫，號稱是歐記健保的替代選項。這些方案雖然較便宜，但有很多服務不給付。圖為病人接受CT掃描。(路透)

川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱

2025-11-17 04:57

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台