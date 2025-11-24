受理川普出生公民權上訴？大法官最快周一決定

聯邦最高法院21日舉行閉門會議，議程之一是討論是否受理川普 政府對出生公民權 行政命令遭駁回及合憲與否的上訴案，最快會在24日有決定。

綜合美聯社等媒體報導，川普總統1月重返白宮第一天即簽署行政命令，阻止所有非法入境或在美國聯時居留者在美國產下的嬰兒取得美國公民 身分，但多個州的聯邦法官隨後分別作出一系列裁決，認定川普這道行政命令違反憲法或極有可能違憲。

川普為了打擊非法移民而祭出這道剝奪出生公民權的行政命令，顛覆了125年來所有人對憲法第14修正案的理解，即所有在美國領土上出生者都自動擁有美國國籍，除了他國外交官子女及外國占領軍生下的子女等少數例外。

盡管最高法院在6月底裁定，限制州聯邦法官對該行政命令之判決適用於全國，然而並未排除州聯邦法官做出其他可能具全國效力的裁決，例如在集體訴訟或由各州提起的案件。

此外，聯邦大法官當時也未就這道行政命令是否合憲做出裁決，但所有審理過此案的州聯邦法官都做出相同結論，這道行政命令違反或極有可能違反憲法第14修正案的出生公民權。

對此川普政府9月向最高法院提出上訴，因此出生公民權行政命令，成為川普政府首個提交到最高法院作終極裁決的移民政策項目。

聯邦副總檢察長沙爾(Solicitor General of the United States D. John Sauer)在上訴文件說，「下級法院的裁決，使總統及其政府一項極為重要的政策失效，並損害國家邊境安全。這些裁決是在缺乏法律正當理由下，讓數十萬不具有取得美國公民資格的人獲得這項殊榮。」

美國公民自由聯盟(ACLU)曾敦促最高法院不要受理上訴，指政府的論點站不住腳。

按照程序，大法官最快會在24日宣布決定，如果受理川普政府上訴，此案將於明年初聆訊，年中做出終極裁決。