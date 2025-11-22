川普白宮會見曼達尼 意外互動親切 稱願提供紐約幫助

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
紐約市長競選期間曾經與川普針鋒相對的曼達尼(左)，21日在白宮與川普會面，兩人相談甚歡。(歐新社)
紐約市長競選期間曾經與川普針鋒相對的曼達尼(左)，21日在白宮與川普會面，兩人相談甚歡。(歐新社)

川普總統21日與紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，兩人在周五會面前隔空交火多時，面對面的現場互動卻意外親切，川普稱兩人出乎意料地同意很多事情；川普說，他希望曼達尼能做得很好，川普政府也會提供幫助；川普說，他會為曼達尼加油。

 打從曼達尼參加紐約市長選舉，川普就多次表達對曼達尼的不滿，甚至標籤自詡是民主社會主義者的曼達尼是共產主義者，連白宮過去也加入評論，指如果曼達尼當選紐約市長，川普恐怕很難與這樣的人的共事。

由於曼達尼反對川普政府的移民政策，川普甚至曾表示，如果曼達尼當選後，選擇抗拒移民及海關執法局(ICE)探員在紐約市逮捕非法移民罪犯的行動，聯邦政府勢必會逮捕他；而主打進步政策的曼達尼則曾稱呼川普是獨裁者，並在紐約市長選舉期間成為對抗川普的象徵性人物之一。

紐約市長當選人曼達尼：存異求同

川普21日與曼達尼在白宮會面，兩人閉門會談約25分鐘，曼達尼表示，兩人異中求同，有非常多產的對話，聚焦在對紐約共同的喜愛，以及如何解決紐約市民負擔能力(affordability)的問題；川普說，出乎他的預料，兩人同意很多事情，指兩人有一個共通點，就是希望紐約市能獲得成功。

川普指出，兩人談到紐約市的治安，也提到紐約需要更多住房，指曼達尼也同意這麼做；川普說，這是他在報紙上讀不到的內容，稱聽到曼達尼這麼說是邁出非常正面的一步，並表示，他希望幫助曼達尼，而不是傷害他。

川普說，他希望曼達尼能夠做得很好，而川普政府會幫助他這麼做；川普甚至暗示他很多觀點與民主社會主義者相同，指當年民主黨聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)被擠下總統選舉之後，川普拿到很多桑德斯的票源。

川普稱讚曼達尼：我會為他加油

川普稱讚曼達尼，指他從名不經傳到拿下紐約市長是一件不容易的事，並表示，曼達尼有機會為紐約做出很大的貢獻，指紐約正在關鍵抉擇點之上；川普說，曼達尼需要聯邦政府的幫忙，而聯邦政府會提供幫助；川普也說，他相信曼達尼想要做得比以前更好，如果曼達尼能做到，聯邦政府會為他加油，「我會為他加油」。

在接受媒體訪問時，兩人過往的矛盾也被搬上檯面，不過川普釋出善意；川普表示，他曾被叫過比獨裁者更糟糕的稱呼，所以並不感到那麼侮辱。

當曼達尼為媒體問到是否肯定川普是法西斯主義者，川普也為他解圍說，「沒關係，你可以說『是』就好，這比解釋來得簡單，我不在意。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

 

