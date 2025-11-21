農業部改口 不強制民眾重申請糧食券 依賴現有確認程序

喬治亞州亞特蘭大的志工正在分發「感恩節火雞」以幫助貧困家庭。傳川普政府不會強制民眾重新申請糧糧食券福利。(歐新社)

根據兩名要求匿名討論糧食券 計畫的人士透露，川普 政府承諾對美國這項最大食品援助項目的改革，將依賴現有政策確認程序，而不是強制民眾去重新申請福利。

政治新聞網站Politico報導，農業部 長羅林斯(Brooke Rollins)13日指出，為了打擊所謂的詐欺行為，數百萬美國人將須重新申請俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)；但農業部現在出面澄清，將會沿用現有的確認程序。

州和地方的SNAP管理人員將繼續以最多每六個月一次的頻率，重新核實申請者的工作經歷、收入和其他個人信息，以確保他們符合領取福利的資格。

農業部發言人在聲明中表示：「欺詐率之前只是個假設，川普總統也正在採取行動解決這個問題；對家庭採用標準重新認證流程，正是解決這問題的一部分。此外，還將持續分析各州的數據、進一步加強監管工作以及與各州加強合作。」

羅林斯之前的發言，給正在努力讓計畫從政府停擺43天後恢復糧食券正常運作的地方官員，帶來了許多不確定性；無論是農業部長本人還是農業部，當時都沒有明確針對重新申請的時間表，以及與現行州政府要求有何不同，做出說明。

這次政府停擺，導致SNAP計畫有史以來首次資金停發，引發保守派評論員和政府官員，抱怨政府在食品援助計畫上的支出過多，並聲稱該計畫實際上在幫助並不需要幫助的人。

羅林斯18日接受福斯商業(Fox Business)新聞網採訪時指出：「民主黨讓政府停擺43天的一個意想不到的後果，是讓他們支持的糧食券受到了極大的關注，現在也給了我們一個能徹底將這項目解構的平台。」