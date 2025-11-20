我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

簽署公開艾普斯坦檔案法案 川普：民主黨恐適得其反

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

民主黨長期指控美國總統川普與已故美國富豪與性犯罪者艾普斯坦的關係過從甚密，甚至指控川普知情艾普斯坦的犯罪情形。川普19日做出反擊，指艾普斯坦終生是一名民主黨人，並表示，艾普斯坦與多位民主黨人士關係密切，還捐款給民主黨政治人物；川普表示，他已經簽署公布艾普斯坦檔案的法案，結果不會如民主黨預期。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，艾普斯坦是在他第一任總統任內被控告，而不是民主黨執政的時候，且艾普斯坦一直是民主黨人，並向民主黨政治人物捐款。

川普指出，艾普斯坦與美國前總統柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯（Larry Summers）以及作為民主黨重要金主的職場社交平台領英（LinkedIn）創辦人霍夫曼（的Reid Hoffman）的關係匪淺。

川普並指控聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）曾在艾普斯坦被控告後，仍向艾普斯坦募款。

川普說，或許民主黨人與艾普斯坦的關係會很快被揭發，因為他已經簽署公開艾普斯坦檔案的法案；川普說，是他要求眾議院議長強生（Mike Johnson）和聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）在國會通過這項法案；川普說，由於他做出請求，法案幾乎在國會無異議通過。

川普表示，在他的指示之下，司法部已經提供近5萬頁的檔案給國會，而拜登政府沒有給過國會任何關於艾普斯坦的檔案，甚至沒有提到過艾普斯坦。

川普表示，民主黨利用艾普斯坦來轉移大眾的注意力，讓民眾忽略川普政府的所獲得的成功，但川普表示，這些檔案將衝擊民主黨，勝於對共和黨的影響。川普說，民主黨最新的騙局將會為民主黨帶來適得其反的結果。

艾普斯坦 川普 民主黨

上一則

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台 巴外交部、美大使回應了

下一則

司法部認了 柯米案大陪審團未全體審查最終起訴書

延伸閱讀

川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」

川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」
再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣
被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退

被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退
美前財長桑默斯涉艾普斯坦案 辭去OpenAI董事職務

美前財長桑默斯涉艾普斯坦案 辭去OpenAI董事職務

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據