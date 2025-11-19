被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退

前哈佛大學校長桑默斯(右)與被定猥亵兒童罪的重犯艾普斯坦密切來往，直到被捕的前一天。(美聯社)

哈佛大學 校園學生報紙「哈佛紅報」(Harvard Crimson)17日揭發前校長桑默斯(Larry Summers)與已故的淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)有密切電郵往來，曝光諸多談論。桑默斯同日稍晚宣布，即刻暫停所有公共職務，但仍會繼續在哈佛任教。電郵內容包括桑默斯追求一名他形容是「門生」(mentee)的女子，而他請益的「戀愛軍師」就是艾普斯坦。

根據2018年11月到2019年7月5日之間的簡訊與電郵紀錄，桑默斯向艾普斯坦請教如何追求該女子，至少一些信息顯示，此人似乎就是前亞洲基礎設施投資銀行行長金立群的女兒、倫敦政經學院(London School of Economics)宏觀經濟學家金刻羽(Keyu Jin)。艾普斯坦除了提供建議，還在2018年的簡訊裡說自己是桑默斯的「搭擋」(wing man)。兩人簡訊往來出現在共和黨眾議員公布的2萬份艾普斯坦文件裡。

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群。(路透)

桑默斯與艾普斯坦的簡訊互動，直到艾普斯坦遭控仲介賣淫而被逮捕的前一天。簡訊內容顯示，桑默斯對艾普斯坦極為信任，從個人專業到私人生活領域都徵詢艾普斯坦意見。

2005年便結婚的桑默斯在簡訊中對艾普斯坦說，金刻羽一直留在他身邊，因為她看中他的專業人脈。桑默斯2018年11月簡訊寫道：「現在覺得，我跟她不會有結果，只有經濟方面的師徒關係。」艾普斯坦2019年6月回覆簡訊寫道：「她註定要跟你在一起。」

桑默斯發言人說，簡訊裡提到的女子並不是桑默斯的學生，但拒絕透露進一步細節。

桑默斯對外發出的聲明表示：「我對自己的行為深感羞愧，並意識到這些行為造成的痛苦。我為自己與艾普斯坦先生持續通信這個錯誤決定負有全部責任。」

桑默斯曾任柯林頓總統的財政部長、總統歐巴馬的擔任國家經濟會議主席。他在2001年到2006年擔任哈佛大學校長，目前是哈佛大學教授，政學兩棲，受到敬重，傳出與艾普斯坦來密切，外界震驚。

「哈佛紅報」報導，2018年底的兩人簡訊互動內容可看出，桑默斯提到想追求的對象是金刻羽。2000年與2009年在哈佛拿到學士與博士的金刻羽，拒絕「哈佛紅報」採訪要求。在眾院 公布的信息中，金刻羽並未提到她和桑默斯有戀愛關係。

根據眾院公布檔案，桑默斯曾把金刻羽請教研究報告意見的電郵轉寄給艾普斯坦，詢問艾普斯坦如果不回信是否妥當。艾普斯坦回覆寫道：「她已經開始顯得黏人(needy)，這樣很好。」桑默斯與艾普斯坦也曾在簡訊中開玩笑討論，桑默斯是否可能與金刻羽上床。

在這七個月的信息交換中，桑默斯和艾普斯坦給桑默斯追求的女人一個代號「禍害」(peril)，但從未在直接描述兩人關係的信息中提到她的名字。

2018年11月底到12月初之間，桑默斯第一次向艾普斯坦提到心動對象，當時桑默斯在一場學術論壇與金刻羽見面。桑默斯在12月1日簡訊寫道，這名女子「對我評論她的穿著顯得有興趣」，「跟她提過你正在設法了解我跟她之間的關係」。後來在12月底簡訊中，桑默斯提到與金刻羽的父親金立群的長年友誼。

曾擔任財政部長的桑默斯17日在聲明中承認，艾普斯坦被定罪後仍與他保持聯繫是「錯誤的判斷」，並對此深感羞愧，願意承擔全部責任。

目前擔任OpenAI董事及彭博新聞(Bloomberg News)專欄作家的桑默斯表示，他會卸下公共領域的所有職務以重建公眾信任，但仍會繼續在哈佛教書。