川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

編譯尤寶琪／綜合報導
川普上任以後，已有21個無證移民死於覊押，圖為佛州居民在路邊示威，聲援無證移民。(歐新社)
川普上任以後，已有21個無證移民死於覊押，圖為佛州居民在路邊示威，聲援無證移民。(歐新社)

川普第二任期上任至今僅10個月，死於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)關押的移民共達21人，而拜登整個總統任期內，僅有26人不幸喪命。這是自2004年有32人死於ICE關押期間以來，死亡人數最多的一年，且死亡人數仍在持續攀升。

亞裔新聞網站「AsAmNews」報導，死亡的21名移民中有5人是亞洲人，包括2名越南人和3名中國人；根據洛杉磯加州大學亞裔研究中心(Asian-American Studies Centre)7月報告，亞裔移民被捕人數，從2024年整年不到700人，成長了近三倍到2025年2月至5月間的近2000人；而在被捕者中，大多數來自中國、印度和越南。

現年55歲的越南公民阮玉仁(Nhon Ngoc Nguyen，以下皆音譯)在2月被ICE探員逮捕，隨後4月16日在德州埃爾帕索(El Paso)一家醫院去世；ICE新聞稿聲稱，阮玉仁是死於自然因素。

另一名越南移民潘天春(Tien Xuan Phan)7月19日在關押期間，因癲癇發作、嘔吐和失去意識被送往奧托．凱瑟紀念醫院(Otto Kaiser Memorial Hospital)，接著又被空運至衛理公會東北醫院(Methodist Hospital Northeast)，並在那裡被宣布死亡。

根據美國國家廣播公司(NBC)報導，潘天春被關押的堪斯郡移民處理中心(Karnes County Immigration Processing Center)，關押人數經常超過其允許容納量。

32歲的中國公民葛超峰(Chaofeng Ge)則是於8月5日死於賓州菲利普斯堡(Philipsburg)；根據「波譜新聞」(Spectrum News)報導，ICE發現他吊死在淋浴間內，雙手雙腳被反綁在背後。

中國移民謝華兵(Huabing Xie)於9月29日在加州帝王郡卡利西科(Calexico)的帝王區拘留中心，疑似因癲癇發作死於醫院；不到一個月後，63歲的中國移民黃凱寅(Kai Yin Wong)在10月25日因「疑似心臟手術併發症」，在德州聖安東尼奧的衛理公會都會醫院去世。

