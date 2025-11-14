承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

英國BBC就紀錄片誤導性剪接，向川普總統道歉，但稱不是故意誹謗。(歐新社)

英國廣播公司(BBC)13日針對2021年1月6日川普 演說出現誤導式剪輯向川普總統道歉，但表示無意誹謗川普，因此川普揚言提告且求償10億元並無根據。

英國廣播公司董事會主席夏哈(Samir Shah)向白宮 致上親筆信，對於川普演說遭到不當剪輯致歉。英國廣播公司表示，內容含有不當剪輯的紀錄片將不再重播。川普2021年1月6日向支持群眾發表演說大約1小時，BBC紀錄片將演說內容剪輯之後拼湊組合，看起來像是川普對群眾煽動暴力。2021年1月6日後來發生國會暴動事件。

川普律師日前致函BBC要求道歉，並表示紀錄片對川普造成傷害，包括「重大財務損失與名譽傷害」，川普將提告並求償10億元。律師函要求BBC必須在14日期限之前做出回覆。

名稱為「川普：第二次機會？」(Trump: A Second Chance?)的紀錄片是時事系列節目「廣角鏡」(Panorama)的紀錄片之一，播出時間是2024年10月，也就是總統大選 選前最後幾天。

製作紀錄片的第三方製片公司把川普2021年兩段演說的三個句子剪輯後拼湊在一起，在影片中看起來像是一氣呵成的一段談話，川普看起來像在呼籲支持者跟他一起示威，並「死命奮戰」(fight like hell)。川普在演說中提醒支持者要和平示威，但這段內容被紀錄片剪輯刪除。

BBC總裁戴維(Tim Davie)與BBC新聞部執行長圖內斯(Deborah Turness)9日雙雙請辭，辭職理由是這件醜聞重創BBC聲譽，必須承擔責任。

川普想告 恐難成功

美聯社報導，法律專家分析，川普要在英國或美國向BBC提告誹謗恐將面臨困難，因為BBC可向法院主張川普後來仍贏得2024年總統大選，並沒有受到傷害。川普在英國法院提告誹謗的追訴期在一年多前已截止，英國誹謗賠償金額通常不超過10萬英磅(13萬2000美元)。專家說，由於紀錄片在美國並未播出，要在法院舉證美國民眾對川普印象變差，並不容易。

