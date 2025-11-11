評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

共8位民主黨籍美國聯邦參議員態度鬆動，成為聯邦政府重啟的關鍵。（美聯社）

美國政府關門危機進入第41天，參院民主黨 終於讓步，11月10日晚間以60：40票推進短期預算法案，預計本周重啟聯邦運作。

這次史上最長關門，源於共和黨 堅持不延長歐記健保（Obamacare）稅收抵免，威脅砍醫療補助與移民改革。民主黨領袖舒默起初強硬，揚言零讓步，誓保數百萬中產稅負減免。但8名溫和派民主黨參議員叛變，棄守紅線，接受共和黨的「未來保證投票 」承諾。

川普在福斯新聞嘲諷民主黨：「他們以為能壓垮我們，結果自己崩了。」民主黨的退讓化解危機，卻暴露黨內裂痕——進步派如桑德斯怒斥「向川普屈膝的災難」。 英國泰晤士報隔岸觀火指出，這不是勝利，而是冷血算術：民主黨以短期痛換長期利。

倒戈參議員是民主黨讓步的催化劑。來自紅州或邊緣選區的曼欽、辛尼瑪、馬斯托等8人，擔憂關門拖累2026期中選舉。曼欽公開批黨領導「極端」，主張務實妥協；辛尼瑪放話，「保證投票已足以保障黨益」。他們施壓舒默，從「零讓步」轉向「有限退讓」，共和黨領袖熊恩巧用此點，附加條款讓民主黨看似屈膝。黨內和諧就此終結，進步派如華倫要求舒默下台，稱「這是對拜登遺產的背叛」。溫和派辯稱，關門已致聯邦員工無薪、航班延誤、糧食券中斷，拖延只會放大民怨。共和黨贏得面子，實則暴露移民強硬路線疏遠中間派——民調顯示60%美國人反對聯邦政府關門。

民主黨的最大退讓，是放棄歐記健保稅收抵免的即時延長，換取12月「保證投票」。這紅線本是拜登政府勝利果實，預估每年節省數百億稅負，惠及中產。舒默團隊辯稱「戰略勝利」，因共和黨內對移民改革的反彈，無法強推更多。短期避免經濟衝擊：股市動盪、軍事中斷、數百萬人饑餓——重演2018年讓川普背黑鍋的災難。

協議得失對民主黨是雙刃劍。得在於化解危機，重返選舉動能：民調顯示搖擺州支持率因政府關門下滑，現在可攻經濟復甦、氣候議題。舒默稱「聰明交易」，12月投票將兌現，鞏固拜登遺產，共和黨屆時若反悔，必遭選民懲罰。民調專家薩巴托警告，1995年柯林頓政府關門教訓歷史重演，共和黨贏面子，卻輸裡子：強硬路線疏遠中間選民，移民改革卡關。民主黨的讓步，像把燙手山芋丟給對手。

共和黨看似戰術勝利，付出代價是討好基本盤，卻失中間選民——逾60%反對關門，71%關心補貼終止，其中過半數是MAGA選民。川普影響再怎麼大，難彌補溫和派離心。對民主黨，這是轉折：民主黨讓步保大局，不惜犧牲日前地方選舉勝利後營造出的黨內和諧，一切以2026期中選舉奪回兩院為優先。