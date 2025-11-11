參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

已長達41天的聯邦政府關門停擺危機，終於出現結束的曙光，參院10日晚表決通過兩黨協議案，將送往眾院表決。(路透)

參院 10日晚以60票對40票正式通過兩黨臨時預算協議，朝解決創紀錄的政府停擺危機邁出艱辛一步，這是聯邦政府關門停擺進入第41天，又逢即將迎接11月底的感恩節假期之際，參院兩黨終於達初步協議。協議案以60票贊成、40票反對獲得通過，剛好獲得參院通過法案的60票門檻。

參院10日晚展開一系列表決，旨在結束聯邦政府關門。如今參院通過，預計最快12日將在眾院表決，聯邦政府有機會在本周開門。

川普總統總統10日讚揚兩黨的妥協方案「非常好」；他在白宮向媒體表示：「我們很快就會重啟政府運作。」眾院議長強生(Mike Johnson)已號召眾議員盡快返華府表決。

在八位民主黨參議員 9日倒戈支持共和黨方案後，結束史上最長政府停擺的進程再向前推進一步，但這八人隨即遭同黨議員指責「背叛」。

川普總統10日同時呼籲所有航空交通管制人員現在就回到工作崗位上，並威脅說，任何不願意回到工作崗位上的航管人員恐被扣留薪資。

參議員10日晚開始就法案展開辯論，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)安排一系列程序性投票，並表示希望法案能在「幾小時內，而非數日後」通過。

「有線電視新聞網」(CNN)與「華盛頓郵報」報導，國會兩院已同意加快審議兩黨於周末達成的協議，參院10日晚舉行表決，預定於本周稍晚送交眾院審議。

自9月中旬休會以來的眾議員，預計將在未來幾天回到華府就協議法案投票，政府停擺恐仍將持續數日。

鑑於停擺已導致航班延誤，強生呼籲眾議員「立即」返回華府，並指出一旦參院通過法案，他將正式發布召回通知。他說：「我們必須盡快完成這項工作。」

歷經數周談判，溫和派民主黨參議員同意支持重啟政府的折衷方案，但該協議未保障延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)補貼，引發多名民主黨人不滿，要求共和黨就此議題重新協商。

熊恩承諾將於12月中旬就ACA補貼問題進行表決，但未保證能延長補助。

10日稍早，參院以47票贊成、53票反對的黨派投票結果，否決延長ACA補助一年的提案，這或許預示眾院最終投票的走向。

民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)、參議員羅森(Jacky Rosen)、費特曼(John Fetterman)、瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、夏亨(Jeanne Shaheen)、哈桑(Maggie Hassan)、凱恩(Tim Kaine)，以及與民主黨結盟的獨立參議員金恩(Angus King)等八人，於9日打破長達六周的僵局，同意推進三項年度撥款法案，並將其餘政府資金延長至明年1月底，其中金恩、瑪斯托與費特曼早在10月1日便已表態支持重啟政府。

該法案包括撤銷川普政府自10月1日停擺以來實施的大規模聯邦公務員解雇措施，並確保遭裁員者可留任至明年1月，同時保證在政府重啟後發放積欠的薪資。

溫和派原預期會有更多民主黨議員倒戈，畢竟談判初期共有10位至12位民主黨參議員參與協商，但最終僅有五人改變立場，而這剛好是共和黨推動協議所需的票數。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與多數民主黨議員投下反對票，多位民主黨議員形容此次投票是「錯誤決定」。