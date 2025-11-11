川普下令航管員立即返工、曠職扣薪 建議全勤者發萬元獎金

我的頻道

記者陳熙文、編譯廖振堯／綜合報導
川普總統10日下令要空管員立即復職上班。(美聯社)
川普總統10日下令要空管員立即復職上班。(美聯社)

聯邦政府停擺正導致全美各地航班取消和延誤，此前聯邦航空管理局(FAA)下令減少40個主要機場的班次數量，以確保在停擺期間人手不足時空域依然安全，10日開始FAA還限制12個主要機場的私人班機。川普總統10日下令航空管制人員立即上班復職，威脅要扣減曠職航空管制人員的薪水，還建議發萬元獎金給這段期間未休假的航管人員。

華爾街日報報導，川普10日在「真實社群」(Truth Social)發文，籲「所有航管人員必須立即返回工作崗位！任何不返回的人都將被大幅扣薪。」並說在「民主黨停擺騙局」期間未請假的人員將建議每人發放一萬元獎金，以表彰對國家的傑出貢獻，「我簡直恨不得立刻把錢匯給你們！」

盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，但全美主要機場仍然持續減班，限制起降航班，因為...
盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，但全美主要機場仍然持續減班，限制起降航班，因為空管員停薪人手不足。圖為10日鳳凰城市的國際機場塔台。(美聯社)

川普說，對於愛國的航管人員，未曾因為政府關門而休息，川普建議提供他們每人1萬美元的獎金，但對於那些明知道未來會拿到完整薪資，「沒做事又抱怨，且趁機休息」的航管人員，川普說，他對這些人非常不高興，將在川普心中打上負分。

川普也說，如果這些人想要在不久的將來離職，川普歡迎他們這麼做，指他們不會獲得任何費用或遣散費；川普說，這些人會被真正愛國的人員所取代，而新上任的航管人員將得以操作世界上最先進的設備。 

照常上班的聯邦政府員工在政府停擺期間雖未拿到工資，但預計在議員投票通過撥款後，他們將獲得補發的工資。不過根據聯邦法律，那些被認定為停擺期間非必要職位而遣散回家的員工也將獲得補發工資。

盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，但全美主要機場仍然持續減班，限制起降航班，因為...
盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，但全美主要機場仍然持續減班，限制起降航班，因為空管員停薪人手不足。圖為芝加哥國際機場內10日旅客擠在登機櫃台前。(路透)

川普總統10日下令所有空管員立即復職上班。盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，空管...
川普總統10日下令所有空管員立即復職上班。盡管國會終結政府停擺危機已現曙光，空管員停薪人手不足。圖為上月25日在華府雷根國際機場外，一名空管員散發傳單，解釋他一直無薪上班。(美聯社)

亞特蘭大、達拉斯、邁阿密、紐約等地的主要機場都出現長時間延誤。據航班追蹤網站FlightAware統計，10日全美超過7200個航班延誤。惡劣天氣更提高了FAA的航班限制，超過2100個航班被取消。芝加哥歐海爾機場和亞特蘭大國際機場最受影響。

航空分析公司睿思譽(Cirium)數據顯示，9日芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare)只有50%的航班在預定起飛時間後30分鐘內起飛，超過14%的航班延誤了兩小時或更久。

各航空公司依照運輸部上周頒布的緊急命令，11日在40座機場的航班須減少至少6%，13日減少8%，周末減少10%。

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

