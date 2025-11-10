我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

編譯陳苓／綜合外電
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年。貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。

英國金融時報（FT）報導，中國高度掌控稀土行業，而建造礦場和加工，又過程複雜、費用高昂，部分人士質疑貝森特的兩年時間表，歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管布古說：「承諾在一或兩年達成，不是天真、就是誇大。美國沒有實際的方法能辦到。」

開發新礦場耗時、風險高、且資本密集。新發現的礦床須先研究數年，才會做出建造礦場的最後決定。但漫長的許可程序，往往會拖慢工程。籌錢開發礦場也有挑戰性，初期時程常遭延誤。

FT分析顯示，稀土礦場從探測到施工，一般需要九年，最短要六年三個月，最長更要18年。Project Blue研究主管莫里曼說，24個月要完全脫離中國供應的稀土和磁鐵材料，極具雄心，會需要龐大資本、許可、人力教育才能辦到。

舉例來說，澳洲萊納斯（Lynas）是中國以外的最大稀土生產商。該公司警告，污水管理和許可考驗增加成本，使得籌畫中的美國德州加工廠，出現重大不確定性。

另一個問題是，新供應鏈在財務上要如何存活？就算建了礦場和工廠，業者還須和低成本的中企競爭。儘管許多美國公司和相關業者，承諾要開發稀土開採、加工、磁鐵製造項目，業內人士說，沒有更強勁的價格訊號，多數仍是投機或不賺錢的計劃。

美國稀土商MP Material執行長利廷斯基指出，稀土確實能有更多業者與更多供給，但要在五年或十年辦到，需要高上許多的價格。

稀土 貝森特 供應鏈

上一則

BBC曲意剪輯川普談話 總裁、新聞部執行長下台 否認報導有偏見

延伸閱讀

鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口

鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
中國再公告 暫停實施部分稀土對美出口管制措施

中國再公告 暫停實施部分稀土對美出口管制措施
川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活