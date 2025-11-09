50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
川普總統9日前往觀看華盛頓指揮官隊與底特律獅子隊的美足比賽，旁邊為國防部長赫塞斯。(美聯社)
川普總統9日前往觀看華盛頓指揮官隊與底特律獅子隊的美足比賽，旁邊為國防部長赫塞斯。(美聯社)

川普總統百忙中於9日現身美式足球(NFL)華盛頓指揮官隊(Washington Commanders)與底特律雄獅隊(Detroit Lions)球賽現場，成為近50年來首位親臨觀看例行賽的在職總統；與此同時，傳出白宮有計畫推動將華府指揮官主場改名為川普體育館。

據美聯社報導，當川普與聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)現身球場包廂，出現在大螢幕上時，遭到場內部分觀眾報以明顯的噓聲，隨後中場休息時，場內播報員介紹總統蒞臨觀賽，再度響起噓聲；還有當川普利用比賽空檔為新兵宣讀入伍誓詞時，依舊不斷傳來零星噓聲。

由於川普從佛州回來，比賽開始後「空軍一號」還飛越球場上空，在安德魯基地(Joint Base Andrews)降落。川普事後表示：「我有點遲到了。」

川普因此錯過比賽首節的場邊小插曲，雄獅隊外接員聖布朗(Amon-Ra St. Brown)在達陣後跳起「川普舞」(Trump dance)表示慶祝，此動作自去年以來已被多名球員仿效。

報導指出，歷年來僅有尼克森(Richard Nixon)在1969年以及卡特(Jimmy Carter)在1978年擔任總統期間，親臨現場觀看NFL例行賽。川普今年2月間，在白宮觀看費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)以40：22擊敗堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)的超級盃轉播，成為首位在白宮觀看超級盃的總統。

熱愛運動賽事的川普9日接受專訪，把注意力瞄準指揮官隊興建中的主場，並強調：「他們建造一座漂亮球場，我有參與其中，我們正在辦理所有審查手續。」

根據ESPN報導，指揮官隊位於華府「羅勃甘迺廸紀念球場」(RFK Stadium)舊址將耗資40億元改建新主場，而白宮幕僚已經向球團表達希望以川普名字為新館命名的意圖，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)也透過電子郵件聲明：「這當然是個很棒的名字，因為正是川普總統促成新體育館重建。」

不過根據華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)與指揮官集團老闆哈里斯(Josh Harris)簽署的合約條款，新場館的命名權完全歸開發商所有。

川普總統9日前往觀看華盛頓指揮官隊與底特律獅子隊的美足比賽，旁邊為國防部長赫塞斯。(美聯社)

