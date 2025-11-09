川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限

美國總統川普9日於馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（路透）

據紐約時報的報導，川普 政府正悄悄地透過一些新措施為大企業與超級富豪提供高達數千億元的稅負減免。此舉已引發白宮可能已逾越法律權限的質疑之聲。

報導指出，財政部 與國稅局正藉由一些新規定為私人股權投資巨擘、加密貨幣公司、海外房地產投資大戶、保險巨擘與多國企業提供新的稅負減免優惠。

川普政府的目標是破壞2022年拜登政府通過的一項法律，該法律旨在確保全國最賺錢的公司至少會繳納聯邦所得稅。2022年民主黨通過企業最低稅負制法案，由當時的總統拜登簽署成為法律。該法主要是防止如微軟、亞馬遜以及嬌生等企業巨擘為股東提供巨額獲利的同時減少對聯邦政府 的稅負。企業最低稅負預計在十年間能為聯邦政府帶來2220億元的稅收。

但是財政部與國稅局自夏天以來的一連串動作可能意味這條法律所能創造的稅收遠不如原先預期。其實川普總統在7月時就已簽署一項減稅近4兆元的法案。這項完全是由共和黨通過的法律大手筆地為大型企業與超級富豪提供稅負優惠。專家指責這條法律會造成高達數兆元的聯邦赤字，並且大幅減少老年人與低所得者的健保與糧食券等福利。

根據全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)的研究報告，川普2017年的減稅法至今，讓全國人民的實際稅率約30%，雖然頂級高薪階級的稅率達45%， 但最有錢的100人稅率卻僅22%。

現在川普政府又要為大企業與富有投資人提供數千億元減免稅負的新優惠。川普政府已授權財政部幫助國稅局來確保這些提供稅負優惠的新法能夠在國會獲得通過。

但是川普政府這些對大企業與富人的大手筆優惠，也引發外界關於白宮已逾越其法律權限的質疑。多名稅法專家指責，川普與國會的共和黨議員過去都指聯邦政府的職員是「深層政府」的工具，其行動都已逾越法律授權範圍。然而川普政府也在做同樣的事情，破壞對超級富豪與大企業課稅的法律。