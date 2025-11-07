第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費

康乃爾大學7日以6000萬元和川普政府和解，政府不再追查該校有無違反民權，並恢復2.5億元聯邦經費；圖為今年5月康乃爾大學校園的鐘塔上掛著寫有「加蕯」二字的布條。(美聯社)

康乃爾大學7日宣布以6000萬元和川普 政府和解，以便終結政府的違反民權調查，恢復該校的聯邦經費。

全國廣播公司新聞網(NBC News)報導，康乃爾校長克里寇夫(Michael I. Kotlikoff )寫信告知全體師生，3000萬元和解費分三年付給政府，另外3000萬元未來三年用於強化美國農業的研究，裨益美國農民。

此舉讓這所長春藤大學「拿回」川普政府以該校違反民權為由凍結的2.5億元聯邦研究補助經費。克里寇夫說，「本校與聯邦政府 數十年來的研究夥伴關係，對推進本校的核心任務極為關鍵，我們藉此可持續對全國人民健康、福祉、經濟與軍事力量，做出貢獻。」

這項協議恢復學校與政府的研究夥伴關係，同時也「確認了本校對學術自由、獨立與校園自主等原則的承諾，本校創校迄今，這些原則是本校卓越的一部分。」

六頁協議宣稱，協議不代表康乃爾承認任何違法情事，該校否認曾違反民權。

協議另一要點是，康乃爾將把大量錄取資料提供給聯邦政府，包括各個院校的種族、平均成績、標準考試成績等，也同意根據司法部的備忘錄，對學校職員舉辦講習，訓練教職員摒棄「多元、平等、包容」(DEI)政策來錄取新生。校長必須在2028年底之前，每學期確認協議內容確實有在執行。

白宮助理新聞秘書哈斯頓(Liz Huston )說，本協議是川普政府的一大勝利，「總統又為美國學生贏得一場勝仗。在總統注重常識的領導下，所有的美國大學將持續恢復學術卓越、真才實學出頭、究責的風氣。」

教育部長麥克曼(Linda McMahon)在X社媒平台發文慶賀「又一常春藤 大學承諾終結DEI治校政策，」並以「翻轉風氣」形容康乃爾的承諾。「這方面的改革是美國恢復高等教育卓越奮鬥過程中的一大勝仗。」