發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲

記者胡玉立／即時報導
DNA雙螺旋結構共同發現者、諾貝爾獎生醫獎得主詹姆斯·華生(James D. Watson)6日逝世，享年97歲。1953年，華生年方24歲，即與他人共同發現脫氧核糖核酸(DNA)雙螺旋結構，為醫學、打擊犯罪、家譜學和倫理學領域，點燃了革命導火線；1962年華生與另兩位共同發現者獲諾貝爾獎表揚。

華生的兒子鄧肯·華生(Duncan Watson)7日表示，父親短暫患病後於臨終關懷中心去世，「他從未停止為遭受疾病折磨的人們奮鬥。」

美聯社報導，華生是芝加哥人，他與英國生物學家克里克(Francis Crick)、威爾金斯( Maurice Wilkins)1962年同獲諾貝爾獎，在科學界數十年備受尊崇，曾在紐約冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)擔任領導職務近40年。但他在2007年發表「黑人智力不如白人」等冒犯性言論，引發國際輿論嘩然和譴責，華生雖為此道歉，仍遭實驗室停職，一周後退休

華生與克里克、威爾金斯共同發現DNA為雙螺旋結構，揭示了遺傳訊息儲存方式及細胞分裂時複製DNA原理：複製過程，始於兩條DNA鏈像拉鍊一樣分開。雙螺旋結構迅速成為科學代表性符號，出現在藝術家達利(Salvador Dali)作品和英國郵票等，備受世人矚目。

這項突破性發現為後續許多發展打開大門，如改造生物體基因組成、透過基因植入治療疾病、利用DNA樣本識別人類遺骸和犯罪嫌疑人、追溯家族譜系和古代人類祖先等等；同時也引發諸多倫理問題。

華生曾說：「毋庸置疑，我和克里克做出了世紀大發現。我們根本無法預見雙螺旋結構對科學和社會的爆炸性影響。」

隨後幾十年裡，華生撰寫了影響深遠的教科書和暢銷回憶錄，參與指導人類基因組計畫，並發掘眾多才華洋溢的年輕科學家，影響科學政策。但他的科學成就與其爭議性言論交織，留下複雜的人生遺產。

諾貝爾獎 DNA 退休

