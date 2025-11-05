勞工部：H-1B、PERM申請作業 恢復正常

H-1B簽證申請和PERM勞工認證作業，曾因政府停擺而暫停受理，但相關作業已恢復。(路透)

H-1B簽證 申請和PERM勞工認證作業，曾因9月底聯邦政府停擺而被迫暫停受理，但勞工部 最新消息顯示，相關作業已重新恢復，雇主可以再次提交申請H-1B、H-2A、H-2B簽證和PERM認證計畫。

新聞周刊報導，勞工部外國勞工認證辦公室(OFLC)10月31日已恢復外界造訪其外國勞工申請門戶網站(FLAG)，雇主可再次提交申請勞工認證並管理現行工資標準。

倡導H-1B簽證改革的「健全公共政策研究中心」(Institute for Sound Public Policy)執行主任、「美國科技勞工」(U.S. Tech Workers)創辦人林恩(Kevin Lynn)表示，「勞工部恢復現行工資和勞工認證流程，實際上就是恢復了雇主提交H-1B和PERM申請的行政流程。」

申請H-1B簽證過程，包括向勞工部提交簡稱LCA的勞工情況申請書(Labour Condition Application)，獲得批准後，雇主才能向美國公民暨移民局(USCIS)展開為員工申請H-1B簽證的後續步驟。

另外，H-1B簽證持有者欲透過雇主申請就業綠卡(I-140)時，需要勞工部核發俗稱「PERM勞工認證」的「程序電子評審管理」(Program Electronic Review Management)，以此證明僱用外國工人擔任永久職位，不會取代合格的美國工人。

奧康納(Cozen O'Connor)律師事務所移民業務主席貝特里奇(Scott Bettridge)指出，政府停擺期間，無法提交LCA的H-1B申請案都因程序不完整而被駁回，導致案件積壓日益嚴重；許多外籍人士就業開始日期被迫延後，身分即將到期人士也面臨風險。

貝特里奇指出，勞工部恢復處理H-1B簽證申請，清除關鍵行政障礙，對雇主及現有或潛在H-1B簽證持有者來說，都是「令人欣喜且亟需的進展」。

但一些專家提醒，具體審批時間和積壓案件處理情況仍存在不確定性。外勞認證辦公室恢復運作後，雇主和H-1B員工應該要有心理準備，相關業務只是逐步恢復正常。