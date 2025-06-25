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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

卡車司機英文須流利 新規今生效 非母語駕駛忙著惡補

記者胡玉立／綜合報導

川普總統發布、涉及卡車司機英語水平的行政命令，25日即將生效。根據該命令，無法閱讀和說出流利英語的商用車輛駕駛，將被視為不適任；由於此令涵蓋所有從事州際貿易運輸的卡車和巴士司機在內，加緊惡補提高英語能力已成為英語非母語的卡車司機的心頭大事，還有人擔心會面臨口音歧視和失業問題。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)5月宣布相關執法指南將在6月25日生效時，斬釘截鐵表示，「不懂英語的司機不能在美國駕駛商用車輛。」

運輸部最新程序要求加強檢查，以確定商用機動車駕駛是否能用英語回答問題和指示、以及是否理解公路交通標誌和電子留言板。運輸部聲稱，新指南旨在提高道路安全，避免出現因卡車司機無法看懂標誌或不會說英語而導致死亡車禍事件。

英語非母語的卡車司機因為擔心遭遇檢查時，會因犯錯或口音太重而失業，有些人趕緊找地方補習、背誦例句和觀看教學影片，設法提高英語流利度。

代表約200家卡車運輸公司的德州拉雷多(Laredo)汽車運輸協會董事會主席馬爾多納多（Jerry Maldonado）表示，「不是自己慣用語言當然會有點緊張，擔心『如果說錯了怎麼辦？』而且說到底，還是要看警方怎麼解讀，這更讓人焦慮。」

馬爾多納多的協會在周末提供免費英語課程，協助卡車司機增強英語溝通能力。新澤西州林登駕駛學院則製作問答範本，讓學生練習如何在被攔下時從容應答。該校創辦人馬奎斯(Jonathan Marques)建議學生回家時觀看培訓影片，持證卡車司機在路上聆聽英語教學而不是音樂。

美聯社報導，要求卡車司機有能力說英語和讀英語，並非新鮮事，但未達標準受到的處罰愈來愈嚴厲。

聯邦汽車運輸安全管理局(FMDSA)表示，最新修訂的政策推翻了2016年在歐巴馬總統任內發布的指南，當時規定駕駛若被發現英語能力不足，可能會收到罰單，但不會被禁止工作；而更早以前的處罰是進入「暫停服務」狀態。

在美國，若要取得商業駕駛執照，申請人須通過筆試，並能在檢查輪胎胎壓、胎面深度、車胎螺母和冷卻液時，使用英語說出公車或卡車各部件的名稱。

新澤西州 德州 歧視

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