他朝聯邦探員丟石頭 FBI懸賞5萬緝兇 司法部長：一定抓
聯邦調查局(FBI)日前懸賞5萬元獎金，請求社會大眾協助指認在洛杉磯街頭暴動中朝聯邦探員丟石頭的一名男子。司法部長邦迪(Pam Bondi)9日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，嫌犯身分剛剛獲得證實，FBI查出嫌犯是雷納(Elpidio Reyna)，「現在正在搜索他的住家，他將被列入通緝要犯(Most Wanted list)名單」。
加州中區聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)指出，雷納就是被目擊者拍到在加州派拉蒙市(Paramount)朝聯邦探員丟石頭的蒙面男子。
根據目擊影片，戴著帽子且蒙面的雷納7日下午3時30分在派拉蒙阿朗達大道(Alondra Blvd)以石頭攻擊警車與警察。
福斯新聞網報導，FBI透過5萬元懸賞接到民眾提供線索，希望抓到雷納。根據FBI調查，雷納朝聯邦執法機關的車輛丟石頭，導致車輛毀損，一名聯邦探員受傷。
邦迪接受漢尼提專訪時說，FBI查出雷納的身分，「也就是說，你跑得了，但躲不了。我們是動用聯邦力量在抓你。你若攻擊警察，打劫商店或行搶，朝警察吐口水，我們都會抓你」。
她說，根據霍布斯法案(Hobbs Act)，聯邦機關有權緝捕搶劫者、拿汽油彈攻擊者以及其他犯罪者。
邦迪表示，在洛杉磯暴動事件中洗劫加州商家的暴徒，最高將面臨20年有期徒刑，朝聯邦執法人員吐口水的群眾也將坐牢。
洛杉磯警察局指出，9日晚間有100多人在抗爭活動中被捕，其中96人因為拒絕配合警方在市中心區的驅離通知而被捕，一人持致命武器攻擊他人而被捕，還有一人因破壞財物而被捕。9日稍早，數百群眾持標語聚集在洛杉磯市中心，對一名工會領袖遭到警方逮捕表示抗議。
警方表示，兩名員警在街頭抗爭事件當中受傷而雙雙送醫，後來已經出院；警方以多種低致命彈藥驅逐群眾，10日清晨群眾終於散去。
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