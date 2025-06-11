他朝聯邦探員丟石頭 FBI懸賞5萬緝兇 司法部長：一定抓

司法部長邦迪10日受訪公布在加州攻擊聯邦探員執法案件，強調維護執法人員人身安全。(路透)

聯邦調查局(FBI )日前懸賞5萬元獎金，請求社會大眾協助指認在洛杉磯 街頭暴動中朝聯邦探員丟石頭的一名男子。司法部長邦迪(Pam Bondi)9日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，嫌犯身分剛剛獲得證實，FBI查出嫌犯是雷納(Elpidio Reyna)，「現在正在搜索他的住家，他將被列入通緝要犯(Most Wanted list)名單」。

加州 中區聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)指出，雷納就是被目擊者拍到在加州派拉蒙市(Paramount)朝聯邦探員丟石頭的蒙面男子。

根據目擊影片，戴著帽子且蒙面的雷納7日下午3時30分在派拉蒙阿朗達大道(Alondra Blvd)以石頭攻擊警車與警察。

司法部10日公布緝拿涉嫌以石塊攻擊聯邦探員的加州男子雷納，罪名是防礙報行公務等罪。(聯邦調查局)

福斯新聞網報導，FBI透過5萬元懸賞接到民眾提供線索，希望抓到雷納。根據FBI調查，雷納朝聯邦執法機關的車輛丟石頭，導致車輛毀損，一名聯邦探員受傷。

邦迪接受漢尼提專訪時說，FBI查出雷納的身分，「也就是說，你跑得了，但躲不了。我們是動用聯邦力量在抓你。你若攻擊警察，打劫商店或行搶，朝警察吐口水，我們都會抓你」。

她說，根據霍布斯法案(Hobbs Act)，聯邦機關有權緝捕搶劫者、拿汽油彈攻擊者以及其他犯罪者。

邦迪表示，在洛杉磯暴動事件中洗劫加州商家的暴徒，最高將面臨20年有期徒刑，朝聯邦執法人員吐口水的群眾也將坐牢。

日前在道路朝執法的聯邦與加州車隊丟擲石塊，造成傷周的重案，聯調局迅速公布涉案者的身分。(聯邦調查局)

洛杉磯警察局指出，9日晚間有100多人在抗爭活動中被捕，其中96人因為拒絕配合警方在市中心區的驅離通知而被捕，一人持致命武器攻擊他人而被捕，還有一人因破壞財物而被捕。9日稍早，數百群眾持標語聚集在洛杉磯市中心，對一名工會領袖遭到警方逮捕表示抗議。

警方表示，兩名員警在街頭抗爭事件當中受傷而雙雙送醫，後來已經出院；警方以多種低致命彈藥驅逐群眾，10日清晨群眾終於散去。