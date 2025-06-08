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分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

編譯盧炯燊／綜合報導
白宮副幕僚長米勒(左)是川普最信任的幕僚之一，他的妻子凱蒂‧米勒(右)則是馬斯克的發言人。川普與馬斯克鬧翻，米勒夫婦成夾心餅乾。(歐新社)
白宮副幕僚長米勒(左)是川普最信任的幕僚之一，他的妻子凱蒂‧米勒(右)則是馬斯克的發言人。川普與馬斯克鬧翻，米勒夫婦成夾心餅乾。(歐新社)

白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒(Stephen Miller)是在川普總統手下服務最久、最受信任的幕僚之一。他是整治無證移民政策的強力推手，在白宮內部被視為接任國家安全顧問或幕僚長的熱門人選。

他的妻子凱蒂‧米勒(Katie Miller)是前副總統潘斯的新聞秘書，川普重掌白宮後，她與馬斯克一樣，以「特殊政府雇員」身分，在馬斯克領導的政府效率部(DOGE)出任高級顧問。

這對原本是白宮大紅人、炙手可熱的夫婦，此時此刻卻捲入了川普與馬斯克反目成仇的漩渦裡。

在馬斯克宣布離開DOGE後，CNN上周曾報導凱蒂也會辭去白宮一切職務追隨馬斯克，作為他的發言人應對媒體事務。

然而在還未成事之時，幾天後，最有錢的馬斯克與最有權的川普反目決裂且愈演愈烈，互相攻擊，也使得白宮內有關米勒夫婦未來的八卦消息頻傳及熱議，猜測這對夫婦的政治命運將如何演變，尤其是在川普要求「忠誠至上」的環境裡。

川普一名前幕僚向CNN透露，白宮內部所有人都在談這件事。他認為凱蒂最終需要做出抉擇，「只能在馬斯克與川普之間選一個」。

對於這場風波如何影響米勒的地位，圈內看法不一。川普不少親信原先認為，米勒的權力僅次於幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，甚至有人猜測若威爾斯離職，他可能扶正接任。但目前的局面肯定讓事情更加複雜，凱蒂若為馬斯克效力肯定對米勒不利。

但另一位白宮高官反駁，本次事件不會影響米勒與川普的關係，因為「除了威爾斯，川普最信任米勒，總統與其他高層都清楚，凱蒂為馬斯克工作與米勒無關」。

直到目前，米勒夫婦拒絕就此置評。

這對夫婦在共和黨圈子及政府高層人脈廣泛、影響力深遠。兩人是於2018年川普第一任期認識，2020年2月舉行婚禮時，川普還親自出席。

隨著這對夫妻職業生涯的交織，兩人也與馬斯克私交甚篤。

川普 馬斯克 白宮

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