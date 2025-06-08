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哈佛與中國關係成川普箭靶 WSJ：共和黨人掌握把柄

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統近月不斷狙擊哈佛大學。（路透）
川普總統近月不斷狙擊哈佛大學。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，美國國會共和黨人握有哈佛大學與中國關聯的「把柄」，成為美國總統川普狙擊哈佛的工具，包括哈佛曾在2023年招待被華府制裁的「新疆生產建設兵團」成員，而且哈佛研究人員曾與「中國合作者」共同進行器官移植研究，此事在外界質疑中共非法摘取人體器官的背景下格外引人注目。

川普政府最初以反猶爭議試圖撤銷對哈佛的聯邦資金補助，近幾周則轉向將哈佛與中國的關係作為箭靶。

哈佛公共衛生教授葉誌敏（Winnie Yip）2023年在昆明與中國國家醫保局共同辦理一場醫療融資培訓，與會者包含幾十名中國省級官員，其中至少一名代表來自新疆生產建設兵團，通常簡稱為「兵團」。

美國財政部在2020年對兵團實施制裁，指控有大量證據顯示兵團迫害維吾爾族與其他穆斯林少數族裔，並禁止美國公民向其提供「資金、商品或服務」。

川普政府4日引述這場活動，指控哈佛以換取中國資金為代價，「屢次招待並訓練中共準軍事組織成員」。

對此，分析人士表示，這個原因幾乎不構成美方制裁法試圖禁止的「惡意行為」。但美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（Julian Ku）指出，美國制裁法不會區分互動形式，「只要對受制裁對象提供服務就是違法行為，因此哈佛確實面臨潛在法律風險」。

川普也表明對兵團的關切，來自眾議院對中戰略競爭特別委員會的調查結果。該委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）5月底致函哈佛校長，指控校方研究人員曾與中國合作者共同進行器官移植研究並要求說明，而此舉發生在「有愈來愈多證據顯示中共進行強制器官摘取」的背景下。

信中點名哈佛多項研究有問題，包括2024年3月一篇關於心臟移植老鼠實驗的科學論文，20名共同研究者之一與中國北方一家醫院有關聯。

哈佛公開資料未說明新疆兵團成員如何參與上述培訓。哈佛旗下一個中文網站曾指出，兵團成員在2019年就已參與這場年度訓練，不過根據網路檔案存取工具顯示，該網站已刪除對兵團參與的說明。

對此國會也質疑，為何將活動照片中四名講者的名牌打馬賽克。目前尚不清楚哪方對名牌進行模糊處理；不過這張照片在中國媒體上早已以相同方式廣泛流傳。儘管如此，照片中的關鍵參與者仍可辨識，包括哈佛教授葉誌敏。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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